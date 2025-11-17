Ferhat Gündoğdu oteldeki kadınlar ve hakemler: Türk futbolunun en kirli sırrı

Yıl 2002…

Türk futbolu henüz dijital bahis çağını tanımıyordu ama karanlık telefon hatlarında dönen para ve kadın pazarlıkları, sahadaki 22 oyuncudan çok daha etkiliydi.

Kadıköy Cumhuriyet Savcısı Eren Gönen tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianame, futbolda ahlakın ilk büyük çöküşünü resmileştiriyordu.

Dosyanın merkezinde üç isim vardı.

Ali Fevzi Bir, Sadık İlhan, Şenol Dede.

Savcı açıkça yazıyordu.

“Üçlü grup internet üzerinden Türkiye Ligi maçlarına bahis oynamakta; maç sonuçlarını istedikleri ihtimale göre şekillendirmek için hakemlere kadın ve para temin etmektedir.”

Deliller ağırdı. Tanık ifadeleri, kasetler, telefon görüşme metinleri, otel kayıtları.

İddianame, kirli mekanizmayı bütün çıplaklığıyla gösteriyordu.

Ali Fevzi Bir'in Sadık İlhan ve Samet Aybaba ile telefon görüşmelerinin kaydı vardı.

Bu görüşmelerde maçlardan önce hangi hakemin “ayarlanacağı”, kimin ne kadar para isteyeceği, kimin hangi maça yazdırılacağı açıkça konuşuluyordu.

Savcının en çarpıcı tespiti şuydu.

“Ali Fevzi Bir, hakem atamalarını açıklanmadan bir gün önce bilmektedir. Bu durum hakem tayininde etkili olduğunu göstermektedir.”

OTEL ODALARINDA SUNULAN KADINLAR

Euro Plaza Oteli, iddianamenin merkezindeydi.

Bir gün sonra sahaya çıkacak hakemlere kadın temin ediliyor, parasını Ali Fevzi Bir ödüyordu.

Bu hakemler arasında Sadık İlhan, Kenan Kozak, Kenan Nurhan Altınsaat, Ferhat Gündoğdu, Volkan Aymankuy, Cafer Kuştepe vardı.

Yine iddianameye göre Göztepe – Gaziantepspor (8 Aralık 2001), İstanbulspor – Yimpaş Yozgatspor (24 Kasım 2001),

Gençlerbirliği-Samsunspor maçları şaibeliydi. Bu maçların hakemlerine kadın sunulmuştu.

Kadıköy Cumhuriyet savcısı Eren Gönen’in hazırladığı 5 sayfalık iddianamede, şu satırlar dikkat çekiciydi.

"İstanbul'da 8 Aralık 2001 günü oynanan Göztepe-Gaziantepspor maçında sanıklardan Sadık İlhan'ın orta hakem, Kenan Kozak ve Nurhan Altınsaat'ın yardımcı hakem, Ferhat Gündoğdu'nun da 4. hakem olarak görev aldığı, bu maçtan bir gün önce 7 Aralık 2001 günü Beyoğlu'nda bulunan Euro Plaza Oteli'nde sanıklar Sadık İlhan, Kenan Nurhan Altınsaat, Kenan Kozak ve Ferhat Gündoğdu'ya kadın verildiği ve parasının sanık Ali Fevzi Bir tarafından ödendiği, bu maçı Gaziantepspor'un 3-1 kazandığı görülmüştür."

Gönderilen tele kadınlardan Dilek Uzun, emniyette verdiği ifadede, Ferhat Gündoğdu ve diğer hakemlerle, otel odasında nasıl birlikte olduklarını tüm ayrıntıları ile anlatmıştı.

Bu iddianame sadece şikeyi değil, organize, sistemli, bahis odaklı bir suç organizasyonunu işaret ediyordu.

Soruşturma büyürken dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Fikret Ünlü kameraların karşısına çıktı ve tarihe geçen şu cümleyi kurdu.

“Bunun yanlarına bırakılmasına izin vermeyiz.”

Ama zamanla bu dosya "şike tespit edilmemiştir" diyerek kapatıldı.

Ama hikâye kapanmamıştı.

Kapatılmış gibi yapılmıştı.

Aradan 23 yıl geçti, şimdi bu hikaye bahis skandalıyla yeniden açıldı.

2002 bir uyarıydı. 2025 felaket oldu.

O yıllarda mesele birkaç isim, birkaç maç, birkaç otel odasıydı.

Bugün mesele binlerce futbolcu ve yüzlerce hakem.

2002 iddianamesi, Türk futbolunun karanlık geleceğine yazılmış bir nottu.

Kimse ciddiye almadı.

Bugün görüyoruz ki.

O not bir uyarı değil, bir kehanetti.

Futbolun ruhu, 23 yıl boyunca azar azar, sessizce, gölgelerin içinde tüketildi.

İşin en düşündürücü yanı nedir biliyor musunuz?

8 Aralık 2001 günü oynanan Göztepe-Gaziantepspor maçının 4.hakemi Ferhat Gündoğdu'ydu.

Maçtan bir gün önce Euro Plaza Oteli'ne gönderilen tele kızlardan Dilek Uzun, emniyet ifadesinde Ferhat Gündoğdu ve diğer hakemlerle birlikte olduğunu söylemişti.

O Ferhat Gündoğdu 2025'te Merkez Hakem Komitesi Başkanı oldu.