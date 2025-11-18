OECD öğrenci ajansı, değerlendirme programları ve yetişkin becerilerine genel bir bakış

“Bulguların, Türkiye'nin eğitim sisteminin güçlü ve zayıf yönleri hakkında daha ayrıntılı bir anlayış geliştirmesine yardımcı olacağını umuyorum. Türkiye'de daha güçlü, daha eşitlikçi sonuçlar İçin politika seçenekleri tartışılmalıdır ve bu, Türkiye'nin gelecekte daha fazla eşitliği teşvik etmek için dikkate alması gereken seçenekleri ortaya çıkaracaktır.”

Uzman Ozan Çınar bizim için eğitime ilişkin beş konuyu belirli sınırlılıklar içinde irdelemeye çalıştı.

1-OECD ÖĞRENCİ AJANSI 2030:

OECD Öğrenme Pusulası 2030 bağlamında öğrenci ajansı kavramı; öğrencilerin kendi yaşamlarını ve etraflarındaki dünyayı olumlu yönde etkileme yeteneğine ve isteğine sahip olduğu ilkesine dayanmaktadır. Bu nedenle öğrenci etkinliği, bir hedef belirleme, yansıtma ve değişimi etkilemek için sorumlu bir şekilde hareket etme kapasitesi olarak tanımlanır.

Geleneksel öğretim modelinde, öğretmenlerden öğretim ve değerlendirme yoluyla bilgiyi aktarmaları beklenir. Öğrenci katılımını teşvik eden bir sistemde, öğrenme sadece öğretim ve değerlendirmeyi değil aynı zamanda birlikte inşa etmeyi de içerir. Böyle bir sistemde, öğretmenler ve öğrenciler, öğretme ve öğrenme sürecinde birlikte/ortaklaşa yaratıcılar olurlar. Öğrenciler eğitimlerinde bir amaç duygusu kazanırlar ve öğrenmelerini sahiplenirler. Bu durum aşağıda Ortak Ajans Sun Modeli ile somutlaştırılmıştır.

*Ortak Ajans Sun Modeli

Birlikte parladığımızda ışık en parlaktır

**Modelde yer alan Ortak temsilcilik derecelerinin açıklanması:

0. Sessizlik Ne gençler ne de yetişkinler gençlerin katkıda bulunabileceğine inanmıyor ve. Yetişkinler tüm inisiyatifleri alıp yönetirken ve tüm kararları alırken genç insanlar sessiz kalıyor. 1. Manipülasyon Yetişkinler amaçları desteklemek için gençleri kullanırlar, inisiyatif gençlerden geliyormuş gibi davranırlar. 2. Süsleme Yetişkinler, bir amaca yardım etmek veya desteklemek için gençleri kullanır 3. Tokenizm Yetişkinler, gençlere bir seçenek sunuyor gibi görünmektedir, ancak katılımın özü ve yolu hakkında çok az seçenek vardır veya hiç yoktur. 4.Atanmış ancak bilgilendirilmiş Gençlere belirli bir rol atanır ve nasıl ve neden dahil oldukları konusunda bilgilendirilir, ancak projeye veya projedeki yerlerine ilişkin karar alma veya liderlik etme süreçlerinde yer almazlar. 5.Öğrenci katkılarıyla yetişkin liderliği Tasarlanan projelerde gençlere danışılır ve sonuçlar hakkında bilgilendirilirken, yetişkinler onlara liderlik eder ve kararları verir. 6. Yetişkin liderliğinde, Paylaşılan karar verme Gençler, yetişkinler tarafından yönetilen ve başlatılan bir projenin karar verme sürecinin bir parçasıdır 7. Gençlerin başlattığı ve yönettiği Gençler, yetişkinlerin desteğiyle bir proje başlatır ve yönetir. Karar vermede yetişkinlere danışılır ve rehberlik/tavsiyede bulunulabilir, ancak tüm kararlar nihayetinde gençler tarafından alınır. 8. Gençler tarafından başlatılan, yetişkinlerle paylaşılan kararlar Gençler bir proje başlatır ve karar alma gençler ve yetişkinler arasında paylaşılır. Projeye liderlik etmek ve yürütmek, gençler ve yetişkinler arasında eşit bir ortaklıktır.

2-OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (OECD Programme for International Student Assessment (PISA)):

OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı aşağıdaki sorulara yanıt arayarak değerlendirilmelidir:

Türkiye'deki öğrenciler, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında okul genelinde matematik, fen ve okuma temel alanlarında nasıl bir performans sergiliyor?

Türkiye'de öğrenci performansı zaman içinde ve farklı eğitim kademelerinde nasıl değişti?

Türkiye'de daha düşük (veya daha yüksek) performansla ilişkilendirilen belirli öğrenci özellikleri var mı? Bu ilişkiler öğrenciler okulda ilerledikçe nasıl değişir ve gelişir?

Okul düzeyindeki özellikler ve nitelikler performansla nasıl ilişkilendirilir? Bu ilişkiler okul düzeyine bağlı olarak değişir mi?

Türkiye'deki öğrencilerin belirli alanlarda başarılı olduğu belirli öğrenme alanları veya yönleri var mı? Türkiye'deki öğrencilerin ana alanlardaki zayıflıkları nelerdir?

3-Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS):

PISA için matematik performansı, matematiğin dünyada oynadığı rolün bilincinde olarak, olayları tanımlamak, tahmin etmek ve açıklamak için 15 yaşındaki bir çocuğun çeşitli bağlamlarda matematiği formüle etme, kullanma ve yorumlama konusundaki matematik okuryazarlığını ölçer. Ortalama puan ölçüdür.

Yayımlanan TIMSS 2023 TÜRKİYE raporuna göre:

658 bin 172 öğrenciyle gerçekleştirilen TIMSS 2023 uygulamasına, 4'üncü sınıf düzeyinde 58 ülke, 8'inci sınıf düzeyinde ise 44 ülke katılmıştır. Türkiye'de uygulama, 22-26 Mayıs 2023'te 4'üncü sınıf düzeyinde 141 okuldan 4 bin 541 öğrenci, 8'inci sınıf düzeyinde ise 2-5 Mayıs 2023'te 141 okuldan 4 bin 925 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı gerçekleştirilmiştir. Türkiye'den toplam 282 okul ve 9 bin 466 öğrencinin yer aldığı TIMSS 2023'te Türkiye'nin tüm sıralamalardaki yeri yükselmiştir. Sonuçlara göre, Türkiye'nin matematik ve fen bilimleri alanında 4 ve 8'inci sınıf üst ve ileri yeterlik düzeyine sahip öğrenci oranları da artmıştır. Türkiye'nin 4'üncü sınıf düzeyinde fen bilimleri ortalama performansı TIMSS 2011 döngüsünden itibaren artış göstermiştir. TIMSS 2023 ortalama fen bilimleri puanı, TIMSS 2019'a göre 44 puan artmıştır. Bu artışla Türkiye, 494 olan uluslararası fen bilimleri ortalamasını geçerek TIMSS 2023'te 4. sınıf fen bilimleri alanında 570 ortalama puanı ile 58 ülke arasında 4'üncü sıraya yerleşti.

4'üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2019'da 15'inci sırada bulunan Türkiye, TIMSS 2023'te 13 basamak yukarı çıktı ve 2'nci sıraya yerleşti. Bu sıralamayla Türkiye, hem OECD hem tüm ülkeler arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında 2'nci sıraya yükseldiği bu performansı ile İngiltere, Japonya, Polonya, Avustralya, Finlandiya, Litvanya, İsveç ve İrlanda gibi ülkeleri geride bıraktı. Türkiye, bu alandaki puanıyla tüm Avrupa ülkelerinin de üzerinde performans göstererek birinci sıraya yerleşti.

TIMSS araştırmalarında 8'inci sınıf fen bilimleri alanında Türkiye Rapora göre, Türkiye'nin 8'inci sınıf düzeyinde ortalama fen bilimleri performansı da TIMSS 1999 döngüsünden itibaren arttı.

Türkiye, TIMSS 2023'te 8'inci sınıf fen bilimleri alanında 530 ortalama puanı ile 44 ülke arasında 7'nci sırada yer alırken, bu alanda 2019'a göre sıralamasını 8 basamak yükseltti.