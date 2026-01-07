Keban Barajı'nda 400 milyonluk sızıntı: 65 bin haneye yetecek elektrik boşa gitti!

Türkiye’nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Keban Barajı’nda yaşanan su sızıntılarının, her yıl milyonlarca kilovatsaat elektrik kaybına yol açtığı belirlendi. Sayıştay’ın Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) raporuna göre; baraj dip savakları, su iletim yolları, baraj gövdesindeki çatlaklar ile vana ve ayar kanatlarından kaynaklanan sızıntılar üretimde ciddi verim kaybı yaratıyor.

400 MİLYON TL KAYIP

Raporda, en büyük su kaybının Fırat Nehri üzerinde kurulu Keban Barajı’nda yaşandığı; EÜAŞ ve Devlet Su İşleri tarafından yeterli önlem alınmadığı vurgulandı. Buna göre 2024 yılında barajda 496 milyon 919 bin 669 metreküp su sızıntısı meydana geldi; bu da 176 milyon 212 bin 649 kWh elektrik kaybına yol açtı.

Tahtasız, enerjide dışa bağımlı bir ülkede bu kaybın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Sızıntılar giderilmediği için en az 400 milyon liralık bir kamu zararı oluşuyor” dedi.

65 BİN HANEYE YETECEK ELEKTRİK BOŞA GİTTİ

Tahtasız, Sayıştay uyarılarına karşın barajlardaki sızıntılar için somut adım atılmadığını belirterek, 2024’te hidroelektrik santrallerinde toplam 188 milyon 165 bin 805 kWh kayıp yaşandığını; bunun yüzde 93’ünün Keban kaynaklı olduğunu söyledi.

Keban’daki kaybın Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin binde ikisine denk geldiğine dikkat çeken Tahtasız, “Boşa giden 176,2 milyon kWh ile 65 bin hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilirdi. Aynı enerjiyle 35 fabrika ya da 18 büyük devlet hastanesinin yıllık tüketimi sağlanabilirdi. Halk faturalarını düşünürken, her yıl göz göre göre 400 milyon TL değerindeki enerji çöpe atılıyor. Bu iktidar bir Keban Barajı yapamadı ama bari tamiratını yapsın” ifadelerini kullandı.