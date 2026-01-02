Sayıştay'ın Çaykur raporundan çıktı: Personel sayısı düşerken harcamalar tavan yaptı

Sayıştay'ın Çaykur raporundan çıktı: Personel sayısı düşerken harcamalar tavan yaptı
Türkiye Varlık Fonu'na devrolduktan sonra yöneticilerine sağlanan maddi avantajlar ve reklam harcamalarıyla Meclis gündemine de getirilen Çaykur'un personel sayısı düşerken harcamalar tavan yaptı. Sayıştay'ın Çaykur raporu, yüzde 9,2 oranında azalan personel sayısına rağmen, 2024 yılındaki harcamaların, önceki yıla göre yüzde 72 artarak 6,6 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu.

Çaykur, Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten 7 yıl sonra 2024 yılında 154 milyon 353 bin TL kar yazarken faaliyet karlılığı bir önceki yıla göre 10,6 puan azaldı. Sayıştay, Çaykur’un hesaplarında yaptığı denetimlere ilişkin 2024 yılı raporunda, kurumun borçlanma ihtiyacı ve finansman giderlerinde bir sarmal girdiğine dikkat çekti.

Borçlanma sarmalına giren Çaykur'un personel sayısındaki ciddi miktardaki azalmaya rağmen harcamalarında zirve yapması dikkatleri çekti

SAYIŞTAY'IN ÇAYKUR RAPORUNDAN ÇIKTI

T24'ten Çiğdem Toker'in haberine göre; borçlanma ihtiyacının yüksekliği Çaykur'un finansman giderlerinin sonucunu olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Raporda, Çaykur’un 2024 yılında farklı bankalardan 19,7 milyar TL ticari banka kredisi kullandığı ve 15,9 milyar TL kredi ana para geri ödemesi yaptığı, kredi borcunun (2024 dönem sonu itibariyle), 9,6 milyar TL olduğu ortaya çıktı.

Sayıştay raporundan Çaykur’un girdiği darboğaz çıkarken, kurumun yılın yaş çay yaprağı alım dönemlerinde borçlanma ihtiyacı duyduğu dönemden, işletme faaliyeti zararlarının finansmanı nedeni ile, giderek yılın tamamına yayılan ve genel nitelikte kalıcı bir borçlanma ihtiyacı duyduğu açıklandı.

PERSONEL SAYISI DÜŞERKEN HARCAMALAR TAVAN YAPTI

Kredi borçlarıyla ilgili ayrıntılı bir tespitin yer aldığı raporda; Çaykur’un borç tablosunun TVF’ye devir tarihi olan 2017'de değil 2018’den başlatılması dikkat çekti.

Devreden bakiyenin 2024’te en yüksek düzeye ulaştığı kaydedilirken “Borçlanma sarmalının kırılabilmesi için işletme faaliyeti kârının artırılmasına ve kredi kullanma ihtiyacının azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bu suretle daha az kredi kullanılması gerekmektedir” denildi.

TBMM gündemine de gelen Çaykur’un kurum yöneticilerine sağlanan maddi avantajlar ve reklam harcamaları Sayıştay raporunda doğrudan yer almazken, o iddiları destekler şekilde, personel sayısında yüzde 9,2 oranında bir azalma gerçekleşmesine rağmen, personel harcamaların 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 72 artarak, 6,6 milyar liraya yükseldiği kayda geçirldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

