Son dakika | Düşen Libya uçağındaki karakutu hakkında açıklama!
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağının karakutusu hakkında, "Karakutu ve ses kayıt cihazları ikisi de hasarlanmış, uçağın karakutusu İngiltere'de incelenecek" dedi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali el-Haddad ve heyetinin içinde bulunduğu uçak, 23 Aralık günü Ankara’da Haymana yakınlarında düşmüştü. Uçağın düşmesinin ardından çıkan krizde karakutunun tarafsız ülke tarafından incelenmesine karar verilmişti.

Almanya'nın karakutu için teknik yetersizlik sebebi ile 'biz inceleyemeyiz' yanıtını vermesinin ardından gözler İngiltere'ye çevrilmişti.

BAKAN AÇIKLADI: İNGİLTERE'DE İNCELENECEK

Karakutunun incelenmesi hakkında belirsizlik sürerken bugün AKP'nin grup toplantısı öncesi Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklama yaptı. Karakutunun İngiltere'de inceleneceğini ifade eden bakan şöyle konuştu:

  • "Karakutu ve ses kayıt cihazları ikisi de hasarlanmış, uçağın karakutusu İngiltere'de incelenecek"

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Süreci çok yakından takip ettik. Oradaki kara kutu ve ses kayıt cihazları, her ikisi de hasarlanmış. Bunu dünyada çözebilen 4 ülke var. Bu 4 ülkeden birisine mutlaka bizim arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçak üreticisi olan ülke tarafının refakat etmesi ile İngiltere’de bu işlemin yapılması ile ilgili arkadaşlar bir karar aldı. Bu minvalde devam edeceğiz Bugünlerde heyetimizi görevlendirdik, bugünlerde İngiltere’ye gidecekler ve bu tüm bahsettiğim taraflarla beraber süreci yakından takip edecekler ama muhtemelen ayı bulacaktır, belki biraz daha fazlasını bulacaktır"

DNA EŞLEŞTİRMELERİ YAPILMIŞTI

Falcon 50 tipi uçağın düşmesinin ardından adli tıp birimlerinde yapılan DNA analizleri tamamlanmış, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ailelerle yapılan eşleştirmeler sonucunda kesinleştirildiği duyurulmuştu.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

