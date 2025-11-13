20 askerimiz şehit oldu: Uçak kazasında düğüm karakutudan çıkan sonuçla çözülecek!

Yayınlanma:
Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 uçağında 20 asker şehit oldu. Uçağın kara kutusu Türkiye’ye getirildi, ön inceleme raporu kısa sürede tamamlanacak. İlk bulgulara göre, uçağın burun ve kuyruk kısmı ana gövdeden ayrıldı, motorlarda teknik arıza ihtimali araştırılıyor.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu kazada incelemeler sürüyor. Uçağın kara kutusu dün Türkiye’ye getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ön inceleme raporunun kısa süre içinde tamamlanacağını duyururken, 70 kişilik Türk uzman ekibinin kaza alanındaki çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, geniş bir bölgeye yayılan enkazda en küçük vida parçasına kadar tüm bulguları delil olarak topladı.

BURUN VE KUYRUK KISMI AYRI DÜŞTÜ

Kazadan paylaşılan ilk görüntüler, uçağın burun ve kuyruk bölümlerinin ana gövdeden tamamen ayrıldığını ortaya koydu. Sosyal medyada yer alan videolardan birinde, uçağın yere çarpmadan kısa süre önce gövdeden büyük bir parçanın koptuğu görülüyor. Başka bir videoda ise kuyruk kısmının gövdeden bağımsız şekilde düştüğü ve oldukça uzak bir noktaya savrulduğu görüldü.

MOTORLARDA TEKNİK ARIZA ŞÜPHESİ

Sözcü'de yer alan habere göre görüntülerde uçağın dört motorunun da kanatlarda yerinde olduğu, ancak bir motorun diğerlerinden farklı göründüğü dikkat çekti. Bazı pervanelerin dönmeye devam ettiği, bir ya da iki motordan kısa süreli alev ve duman çıktığı da tespit edildi. Uzmanlar, bu durumun teknik bir arızaya işaret edip etmediği, kara kutu incelendikten sonra netlik kazanacak.

MSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama: Kaza kırım ekibi çalışmalara başladıMSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama: Kaza kırım ekibi çalışmalara başladı

20 şehidin olduğu uçaktaki o ihtimali silip attı20 şehidin olduğu uçaktaki o ihtimali silip attı

DAHA ÖNCE BENZER KAZA ABD’DE YAŞANMIŞTI

C-130 tipi uçaklarla ilgili benzer bir kaza 2017’de ABD’de meydana gelmişti. O kazada sol kanattaki bir motorun pervane arızası sonucu uçağın burun kısmı kopmuştu. Gürcistan’daki kazada ise uçağın kuyruk kısmının önce ayrıldığı görülüyor. Bu nedenle iki olay arasında doğrudan teknik benzerlik kurulamadı.

RAPOR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Kazaya ilişkin tüm enkaz parçaları Türkiye’ye getirildikten sonra kapsamlı teknik inceleme yapılacak. Uzmanlar, farklı ihtimaller üzerinde dursa da kazanın kesin nedeni kara kutu analizinin ardından ortaya çıkacak. MSB, ön inceleme raporunun kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

