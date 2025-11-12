MSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama: Kaza kırım ekibi çalışmalara başladı

MSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama: Kaza kırım ekibi çalışmalara başladı
Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında 20 askerimizin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, bölgeye hızla intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibinin, olay yerinde Gürcistan makamlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarına başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 20 personelin şehit olduğu elim kazanın ardından Gürcistan’da düşen C-130 tipi askerî kargo uçağı için oluşturulan kaza kırım ve arama kurtarma ekibinin bölgeye süratle intikal ettiği belirtildi. Açıklamada, ekibin olay yerindeki çalışmalarına Gürcistan makamları ile tam bir koordinasyon içerisinde devam ettiği vurgulandı.

Şehidin ardından çıkan o detay herkesi duygulandırdı! "Hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum" demiştiŞehidin ardından çıkan o detay herkesi duygulandırdı! "Hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum" demişti

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bakanlık, kazanın nedenini belirlemeye yönelik sürecin de başladığını duyurdu. Açıklamada, "Kaza ile ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmektedir" denilerek, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ifade edildi.

GELİŞMELER KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Milli Savunma Bakanlığı, soruşturma ve inceleme sürecinde elde edilecek yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını da belirtti. Açıklama, "gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesiyle son buldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye
Zafer Partili Şehirlioğlu'ndan işini yapan gazeteciye müdahale!
Zafer Partili Şehirlioğlu'ndan işini yapan gazeteciye müdahale!
Genç kadın evde ölü bulunmuştu: Arkadaşları hakkında karar verildi
Genç kadın evde ölü bulunmuştu: Arkadaşları hakkında karar verildi
Son dakika | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'yi Yargıtay'a bildirdi
Son dakika | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'yi Yargıtay'a bildirdi