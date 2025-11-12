MSB'den uçak kazasına ilişkin yeni açıklama: Kaza kırım ekibi çalışmalara başladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 20 personelin şehit olduğu elim kazanın ardından Gürcistan’da düşen C-130 tipi askerî kargo uçağı için oluşturulan kaza kırım ve arama kurtarma ekibinin bölgeye süratle intikal ettiği belirtildi. Açıklamada, ekibin olay yerindeki çalışmalarına Gürcistan makamları ile tam bir koordinasyon içerisinde devam ettiği vurgulandı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bakanlık, kazanın nedenini belirlemeye yönelik sürecin de başladığını duyurdu. Açıklamada, "Kaza ile ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmektedir" denilerek, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ifade edildi.

GELİŞMELER KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Milli Savunma Bakanlığı, soruşturma ve inceleme sürecinde elde edilecek yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını da belirtti. Açıklama, "gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesiyle son buldu.