Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 6 kişi yaralandı: Baba ile 1 yaşındaki kızının durumu ağır

Feci kaza, saat 17.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi Aksaray - Ihlara yolunda meydana geldi. Hüseyin Öz (21) yönetimimdeki 68 BC 193 minibüs, Murat Demirbaş kontrolündeki 68 AEP 980 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

ANNE, BABA VE 1 YAŞINDAKİ KIZLARI OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Filiz Demirbaş (42) ve kızları Nevriye Betül Demirbaş, otomobile sıkıştı.

Aile, itfaiye erlerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

TÜM YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI: OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İLE 1 YAŞINDAKİ KIZININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan Murat Demirbaş, eşi Filiz ve kızları Nevriye Betül Demirbaş ile minibüs sürücüsü Hüseyin Öz, yanındaki Umut Tan (30), Hikmet Çavdar (20), ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan Murat Demirbaş ile kızı Nevriye Betül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.