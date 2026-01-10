Şanlıurfa’da doğal gaz felaketi: Babaanne ile iki torunu feci şekilde can verdi! 3'ü çocuk 4 yaralı

Şanlıurfa’da doğal gaz felaketi: Babaanne ile iki torunu feci şekilde can verdi! 3'ü çocuk 4 yaralı
Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi’nde mutfaktaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın sonucu Suriye uyruklu Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho (11) ve bebek Arif Şeyho öldü, Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) ise yaralandı.

Korkunç olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavuz Sultan Mahallesi’nde yaşandı. Suriyeli aile evde yemek yapıldığı sırada mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Sultanbeyli'de iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu!Sultanbeyli'de iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu!

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN

Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YAŞLI KADIN İLE 2 TORUNU FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho ve bebek Arif Şeyho'nun öldüğünü belirledi. Yaralanan Berfin, Muhammed, Veyso ve Ramazan Şeyho ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. 3'ü çocuk 4 yaralanın tedavileri ise hastanede devam ediyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
Çanakkale’de sağanak etkili oldu: Cadde dakikalar içinde su altında kaldı
Çanakkale’de sağanak etkili oldu: Cadde dakikalar içinde su altında kaldı
Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde korkutan yangın! O anlar kamerada
Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde korkutan yangın! O anlar kamerada
Zehir tacirlerinden 'pes' dedirten yöntem: Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar
Zehir tacirlerinden 'pes' dedirten yöntem: Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar