Şanlıurfa’da doğal gaz felaketi: Babaanne ile iki torunu feci şekilde can verdi! 3'ü çocuk 4 yaralı

Korkunç olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavuz Sultan Mahallesi’nde yaşandı. Suriyeli aile evde yemek yapıldığı sırada mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Sultanbeyli'de iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu!

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN

Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YAŞLI KADIN İLE 2 TORUNU FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho ve bebek Arif Şeyho'nun öldüğünü belirledi. Yaralanan Berfin, Muhammed, Veyso ve Ramazan Şeyho ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. 3'ü çocuk 4 yaralanın tedavileri ise hastanede devam ediyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.