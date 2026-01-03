Sultanbeyli'de iş yeri yangını: Patlama sesleri duyuldu!

Sultanbeyli’de plastik malzeme üretimi yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.
Mecidiye Mahallesi Muttaki Sokak’taki iş yerinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle iş yerinden alevler yükseldi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Çevre sakinlerinin ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Zaman zaman küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.istanbul-sultanbeylide-plastik-malzeme-1095662-325250.jpg

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Ekipler tarafından yangının çıkış nedeni araştırıldığı ifade edildi.

