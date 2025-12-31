Depoda korkutan yangın: Alevler her yeri sardı
Yayınlanma:
Samsun'un Atakum ilçesinde bir depoda yangın çıktı. Alevler, kısa sürede etrafı sardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir depoda yangın çıktı.
Konya'da 69 yaşındaki bedensel engelli ev olarak kullandığı depoda çıkan yangında yaşamını yitirdi
İNŞAAT MALZEMELERİ TUTULUYORDU
Çay Mahallesi'nde inşaat malzemeleri bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
ÇEVREYE SIÇRAMADAN SON ANDA SÖNDÜRÜLDÜ
Hızla depoyu saran alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.
İnşaat malzemelerinin bulunduğu depoda büyük çapta hasar meydana geldi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)