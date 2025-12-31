Depoda korkutan yangın: Alevler her yeri sardı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir depoda yangın çıktı. Alevler, kısa sürede etrafı sardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir depoda yangın çıktı.

İNŞAAT MALZEMELERİ TUTULUYORDU

Çay Mahallesi'nde inşaat malzemeleri bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

ÇEVREYE SIÇRAMADAN SON ANDA SÖNDÜRÜLDÜ

Hızla depoyu saran alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

İnşaat malzemelerinin bulunduğu depoda büyük çapta hasar meydana geldi.

