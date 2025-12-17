Konya'da 69 yaşındaki bedensel engelli ev olarak kullandığı depoda çıkan yangında yaşamını yitirdi

Trajik olay, Selçuklu ilçesine bağlı Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak'ta gece saatlerinde yaşandı. 69 yaşındaki bedensel engelli Ali Göçer’in 5 yıldır konut olarak kullandığı depoda, nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama gerçekleşti. Patlamanın hemen ardından depoda yangın başladı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Durumu fark eden çevre sakinlerinin yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda depodaki alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü.

EV OLARAK KULLANDIĞI DEPODA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler depoya girdi. Yapılan aramada, yalnız yaşadığı öğrenilen 69 yaşındaki Ali Göçer'in cansız bedeni ile karşılaşıldı. Göçer'in yaklaşık 5 yıldır bu depoda yaşadığı belirtildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Ali Göçer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın nedeni ile ilgili soruşturma yetkililer tarafından sürdürülüyor.