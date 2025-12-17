Konya'da 69 yaşındaki bedensel engelli ev olarak kullandığı depoda çıkan yangında yaşamını yitirdi

Konya'da 69 yaşındaki bedensel engelli ev olarak kullandığı depoda çıkan yangında yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşlı ve bedensel engelli bir yurttaşın 5 yıldır yaşadığı depoda patlama meydana geldi. Patlamayı yangın takip ederken, alevlerin söndürülmesinin ardından ev sahibi içerde cansız olarak bulundu.

Trajik olay, Selçuklu ilçesine bağlı Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak'ta gece saatlerinde yaşandı. 69 yaşındaki bedensel engelli Ali Göçer’in 5 yıldır konut olarak kullandığı depoda, nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama gerçekleşti. Patlamanın hemen ardından depoda yangın başladı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Durumu fark eden çevre sakinlerinin yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda depodaki alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Bu yıl 87'nci çocuk işçi ölümü! Alperen çalıştığı yerde çıkan yangında yaşamını yitirdiBu yıl 87'nci çocuk işçi ölümü! Alperen çalıştığı yerde çıkan yangında yaşamını yitirdi

EV OLARAK KULLANDIĞI DEPODA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler depoya girdi. Yapılan aramada, yalnız yaşadığı öğrenilen 69 yaşındaki Ali Göçer'in cansız bedeni ile karşılaşıldı. Göçer'in yaklaşık 5 yıldır bu depoda yaşadığı belirtildi.

Üç çocuğu yangında can veren babadan yürek yakan feryat! "Gitmeyin oğlum..."Üç çocuğu yangında can veren babadan yürek yakan feryat! "Gitmeyin oğlum..."

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Ali Göçer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın nedeni ile ilgili soruşturma yetkililer tarafından sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Türkiye
Çekmeköy’de 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Çekmeköy’de 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Aydın'da 6 ton sahte şarap ele geçirildi
Aydın'da 6 ton sahte şarap ele geçirildi