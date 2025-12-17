51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davası: 10 milyon TL öderlerse firari sanıkların yakalama kararı kaldırılacak

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı'nın yıkılması davasının duruşması görüldü. Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FİRARİ SANIKLAR DURUŞMAYA KATILMADI

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan bina altındaki dükkan sahipleri Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay, otomobil bayisi çalışanları Coşkun Şahin ile Ömer Şahin, inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ve Bülent Bilici ile dönemin belediye imar müdürü Mehmet Aslan fiziken katıldı. Fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan ve imar müdür yardımcısı Orhan Zoroğlu ise uzaktan duruşmaya bağlandı. Hakkında yakalama kararı bulunan müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever ise duruşmaya katılmadı.

Dükkan çalışanları suçlu bulunmuştu: 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'nda yeni iddianame

SANIKLAR SUÇSUZ OLDUKLARINI İLERİ SÜRDÜ

Sanıklar duruşmada, daha önceki duruşmalarda yaptıkları savunmaları tekrarladıklarını belirterek kendilerinin suçsuz olduklarını iddia ettiler.

SAVCI YENİ GÜVENCE BEDELİNİN REDDİNİ TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, tarafların yeniden bilirkişi raporu talebinin dosyaya geldiğini, ancak yargılama aşaması dikkate alınarak bu talebin reddedilmesini istedi. Savcı ayrıca, firari sanıklar için güvence bedeli karşılığında yakalama kararının kaldırılması yönündeki talebin de reddini talep etti.

Furkan Apartmanı davasında yeni iddianame: Belediye görevlilerine dava açıldı

YAKALAMA KARARININ DEĞERİ 10 MİLYON LİRA

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in teslim olmaları durumunda, 10 milyon lira güvence bedeli ödemeleri, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartına tabi tutulmaları ve tüm duruşmalara katılmaları koşuluyla yakalama kararlarının kaldırılabileceğine hükmetti. Diğer sanıkların mevcut tutukluluk veya tutuksuz yargılanma durumlarının devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için bir sonraki duruşma tarihini 16 Ocak 2026 olarak belirledi.