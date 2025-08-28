Furkan Apartmanı davasında yeni iddianame: Belediye görevlilerine dava açıldı

6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde tamamen yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, yapı kullanma izin belgesinde imzası bulunan dönemin Nizip Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Aslan, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Orhan Zoroğlu ve inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ile Bülent Bilici hakkında dava açtı. Sanıkların, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacakları belirtildi.

“MİMARİ VE STATİK PROJELER UYUMSUZ”

Hazırlanan iddianamede, binanın mimari ve statik projeleri arasında ciddi uyumsuzluklar olmasına rağmen yapı ruhsatı verildiği, projeye aykırı birçok unsur bulunmasına rağmen “tasdikli projeye uygundur” denilerek yapı kullanma izni düzenlendiği vurgulandı.

Ayrıca, binanın arka kısmında belediyeden izin alınmadan yapılan tadilatlar, eksik kolonlar ve ruhsata aykırı eklentiler de felaketin sebepleri arasında gösterildi. Teknik incelemede beton dayanımının yüzde 16,5 oranında yetersiz olduğu tespit edilirken, yıkımın asıl nedeninin taşıyıcı sistemdeki düzensizlikler ve projeye aykırı uygulamalar olduğu kaydedildi.

Sanık belediye görevlileri ise ifadelerinde herhangi bir kusurlarının bulunmadığını savundu.

ESKİ DAVA SÜRÜYOR

Furkan Apartmanı davası, 19 Temmuz 2024’te Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlanmış; apartmanın altındaki dükkan sahipleri Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay beraat etmiş, fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan indirimle 16 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. Firari müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever hakkındaki dosya ise ayrılmıştı.

Kararın ardından aileler, mahkeme salonunda “Adaleti parayla satın aldılar” ve “Sizin yüzünüzden mezara gidemiyoruz” sözleriyle tepki göstermişti.

Yeni açılan davada belediye görevlileri ve mühendislerin 9 Eylül’de hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.