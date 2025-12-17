39 ilde FETÖ operasyonu: 90 tutuklu

39 ilde FETÖ operasyonu: 90 tutuklu
Yayınlanma:
Bakan Ali Yerlikaya, 39 ilde yapılan FETÖ operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. 2 haftadır yürütülen operasyonda 160 şüpheli yakalanırken 90'ı tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 haftadır FETÖ'ye karşı yürütülen operasyonun detaylarını duyurdu.

39 İLDE FETÖ OPERASYONU: 90 TUTUKLU

FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve örgütle ankesörlü telefonla bağlantı kurduğu belirlenen şahıslara yapılan operasyonda; FETÖ’nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren, 160 şüpheli yakalandı.

39 ilde yürütülen kapsamlı operasyonda yakalanan şüphelilerin 90'ı tutuklandı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

FETÖ’YE yönelik son 2 haftadır Polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda;

160 şüpheli Yakalandı.

FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren,
FETÖ’nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması,
güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması,
askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren,
160 şüpheli Polislerimiz tarafından yakaladı.

90’ı TUTUKLANDI.
52’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Türkiye
Mehmet Şimşek'in sıktığı kemerin ne zaman gevşeyeceği belli oldu: Erdoğan o gün ondan vazgeçebilir
Mehmet Şimşek'in sıktığı kemerin ne zaman gevşeyeceği belli oldu: Erdoğan o gün ondan vazgeçebilir
Makullük, Anketler ve Bilal Erdoğan
Makullük, Anketler ve Bilal Erdoğan
Bomba kulis geldi: İşte AKP'nin uzun vadeli Bilal Erdoğan planı
Bomba kulis geldi: İşte AKP'nin uzun vadeli Bilal Erdoğan planı