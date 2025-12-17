Zonguldak Eski Belediye Başkanı Yüksel Aytaç yaşamını yitirdi

Zonguldak Eski Belediye Başkanı Yüksel Aytaç yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Zonguldak Eski Belediye Başkanı Yüksel Aytaç hayatını kaybetti.

Zonguldak Belediyesi’nin 1989-1994 yılları arasındaki Belediye Başkanı Yüksel Aytaç yaşamını yitirdi. İnşaat mühendisi olan ve 89 yaşında vefat eden Aytaç’ın, bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Aytaç’ın evinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

YÜKSEL AYTAÇ KİMDİR?

İnşaat mühendisi olan Yüksel Aytaç 1989 yerel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den aday olan Yüksel Aytaç, Anavatan Partisi adayı Zeki Çakan’ı geride bırakarak Zonguldak Belediye Başkanı seçilmişti. Aytaç, 1994 seçimlerinde ise yeniden aday olmuş ancak bu kez Zeki Çakan’ın ardından ikinci sırada kalarak görevi devretmişti. Aytaç 89 yaşında yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
