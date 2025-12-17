72 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilaç ve tedaviye erişimi güçlendirme çalışmaları kapsamında geri ödeme listesinin güncellendiğini belirterek toplam 72 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine eklenen ilaçların yerlilik oranına dikkat çekerek, sisteme giren 72 ilacın 69'unun yerli üretim olduğunu ifade etti. Bu adımın hem sağlıkta dışa bağımlılığı azaltma hem de yerli ilaç sanayisini destekleme açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı

KRİTİK HASTALIKLAR KAPSAMDA

Geri ödeme listesine dahil edilen yeni ilaçlar arasında toplumda yaygın görülen ve yüksek maliyetli tedavi gerektiren gruplar öne çıkıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte listeye şu ilaçlar eklendi:

9 romatolojik ilaç,

9 diyabet ilacı,

3 kanser ilacı,

2 MS (Multipl Skleroz) ilacı.

Bakan Işıkhan mesajında, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.