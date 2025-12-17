Son Dakika | Adli emanet vurguncularına kırmızı bülten çıktı

Son dakika haberi... Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasını soyan ve İngiltere'ye kaçtığı belirlenen şüpheli ve eşi için kırmızı bülten talebi çıkarıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve adliye bünyesinde yaşanan hırsızlık olayına dair adliyenin Emanet Bürosu'nda görevli olan kadrolu işçi Erdal Timurtaş'ın, koruması altındaki kasalardan piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan ziynet eşyalarını çaldığı belirlenmişti.

75 KİLOGRAMLIK KIYMETLİ MADENLE SIR OLDULAR

Yapılan sayımlar ve incelemeler sonucunda emanet bürosundan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün eksildiği tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, olayın bir numaralı şüphelisi olan Erdal Timurtaş ve eşinin, hırsızlık olayının hemen ardından yasal yollardan İngiltere'ye kaçtıkları saptandı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, firari çiftin yakalanması için önce gıyabi tutuklama kararı çıkardı. Ardından zanlıların uluslararası düzeyde aranması amacıyla Adalet Bakanlığı üzerinden kırmızı bülten talebinde bulunuldu. Talebin uygun görülmesiyle birlikte Erdal Timurtaş ve eşi için resmi olarak kırmızı bülten çıkarıldı.

