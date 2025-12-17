Kağıthane'de TIR ortalığı birbirine kattı: Burası Gültepe linç edileceksin

İstanbul Kağıthane’de, İzmir’den geldiği öğrenilen bir TIR şoförü, navigasyon kurbanı olduğu tahmin edilen dar sokakta ilerlemeye çalışırken park halindeki 3 araca zarar verdi. Vatandaşların "Burası Gültepe, linç edileceksin" uyarıları altında dakikalarca manevra yapan şoför, mahallede büyük paniğe ve trafik felcine neden oldu.

Olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den yola çıkan 35 EC 122 plakalı TIR’ın sürücüsü, semtin dik ve dar sokaklarına girdi. Ana caddeye bağlanmaya çalışan şoför, sokağın darlığı nedeniyle manevra yapmaya başlayınca olanlar oldu.

ARAÇLARI BİÇEREK İLERLEDİ

TIR’ın dev dorsesi, ilk olarak park halindeki 34 MRK 491 plakalı araca çarptı. Çevredeki vatandaşların bağırarak "Dur" ihtarlarına rağmen durmayan şoför, manevra yapmaya devam edince bu kez 34 AC 5353 plakalı otomobili ve ardından bir başka aracı daha ezerek zarar verdi. İşlek caddede trafiğin tamamen durmasına neden olan bu tehlikeli manevralar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

"KİMİN ARABASI OLDUĞUNU BİLMİYORSUN!"

Görüntülere yansıyan bir kadının tepkisi ise olayın vahametini ve mahalledeki gerginliği özetledi. Şoföre seslenen vatandaş, "Abi linç edileceksin birazdan, burası Gültepe, kimin arabası olduğunu bilmiyorsun" diyerek uyarıda bulundu. Bir başka mahallelinin ise şaşkınlık içinde "Bütün araçların içinden geçti, delirmiş" dediği duyuldu.

KENDİ ARALARINDA TUTANAK TUTTULAR

Vatandaşların şoförün kaçmaya çalıştığını düşünerek büyük tepki gösterdiği olayda, şoför bir süre sonra durdu. Olay yerine gelen araç sahipleri ile TIR şoförü arasında kısa süreli bir gerginlik yaşansa da, tarafların kendi aralarında trafik kazası tespit tutanağı hazırladığı ve olayın adli mercilere intikal etmeden sakinleştiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

