İki kadın tetikçi gözaltına alındı!

Yayınlanma:
İstanbul'un 10 farklı ilçesinde haraç almak amacıyla iş yerlerini, evleri ve hastaneleri kurşunlayan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 4 operasyonda, aralarında kadın tetikçilerin de bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da haraç almak amacıyla hastanelerden kafeteryalara kadar pek çok iş yerini, evi ve otomobili kurşunladığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Bakırköy, Beyoğlu, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Kadıköy ilçelerinde düzenlenen dört ayrı operasyonda toplam 25 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı motosikletler ve 4 adet bilgisayar ele geçirildi.

İKİ KADIN TETİKÇİ DE ARALARINDA

Polis ekiplerinin, saldırganların kimliklerini tespit edebilmek için yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle incelediği soruşturmada dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında saldırılarda aktif rol oynadığı belirlenen iki kadın tetikçinin de bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde kadın şüphelilerden B.B.'nin 1, E.A.'nın ise 6 suç kaydı olduğu saptandı. Kadın tetikçilerin silahlı eylemleri gerçekleştirdiği anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, son operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 zanlının ise adli makamlardaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bölge esnafını haraca bağlayarak sindirmeye çalışan şebekenin çökertilmesiyle birlikte, İstanbul genelindeki benzer suç yapılarına yönelik denetimlerin artırılarak sürdürüleceği belirtildi.

