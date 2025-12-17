Huzurevinde yaşlı adama dayak skandalı: Odaya girip dehşeti yaşattı

Skandalın odağındaki olay, huzurevi sahibinin eşi olduğu belirtilen Erol Konuk’un, kurumda kalan Abdulkadir Taşar’a uyguladığı fiziksel şiddet görüntülerinin sızmasıyla patlak verdi. 2023 yılının Temmuz ayına ait olduğu düşünülen kayıtlarda; Konuk’un yaşlı adamı ittiği, bağırdığı ve fiziksel müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

İddialara göre Erol Konuk, sadece yaşlılara değil, kurum çalışanlarına yönelik baskılarıyla da gündeme geldi. Konuk’un, işten ayrılan veya durumu şikayet eden personeli "Seni İstanbul'da barındırmam" sözleriyle tehdit ettiği öne sürüldü. Veryansın Tv’nin aktardığı bilgilere göre, kurumda benzer birçok vakanın yaşandığı ancak güvenlik kamerası kayıtlarının silinerek delillerin karartıldığı iddia ediliyor.

MAĞDURUN VEFATI VE OTOPSİ TARTIŞMASI

Görüntülerdeki şiddet mağduru Abdulkadir Taşar’ın akıbeti ise olayın vahametini artırdı. Taşar’ın, şiddet olayından yaklaşık bir yıl sonra, 2024 yılı Eylül ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. İddialara göre, yaşlı adamın naaşına herhangi bir otopsi işlemi yapılmadı.

HASTA YAKINLARINDAN KAN DONDURAN İFADELER: ÇIPLAK FOTOĞRAFLAMA

Kurumla ilgili şikayetler sadece ortaya çıkan görüntülerle sınırlı kalmadı. Huzurevi hakkında internet üzerinden yapılan yorumlarda, hasta yakınlarının "insanlık dışı muamele" iddiaları dikkat çekti.

Bir hasta yakını, bir ay önce yaptığı yorumda annesinin yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Burası 'Huzur ve Bakım' evi. Garip annem vardığının ilk günü gayet iyi ve sağlam, sigarasını içiyor. Sonra içeri alınıp zorbalıkla soyuluyor ve en mahrem yerlerine kadar fotoğraflanıyor! Kolunu sakatlıyorlar ve omzunda çatlaklarla bir süre o şekilde tutuluyor. Sonrasında neler oldu, nasıl tamamıyla kendinden geçmiş bir şekilde, yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı, oraların kaydı yok!"

Aynı hasta yakını, kurum sahibinin bu durumu "Bizim prosedürümüz bu, ilk gün bütün yaşlılar soyuluyor, fotoğraflanıyor" şeklinde savunduğunu, annesinin ise "agresif olduğu ve yataktan düştüğü" iddiasıyla yaralandığının söylendiğini belirtti.

Yaşlı nüfusun acı tablosu: Huzurevi sırası bekleyenlerin sayısı 11 bini aştı!

"YATAKTAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ SÖYLENDİ"

Bir başka vahim iddia ise bastonuyla yürüyerek kuruma giren ancak 10 gün sonra yatalak hale gelen bir başka yaşlı vatandaşın yakını tarafından dile getirildi. Yapılan yorumda şu ifadelere yer verildi:

"Anneannem bastonu ile yürüyerek girdi ama 10 gün sonra kolundan ve kalçasından yaralanarak, yatalak bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Mahrem yerleri kapatılmadan çıplak fotoğrafları çekildi. Yataktan düşerek öldüğü söylendi ve yerlerde yattı. Bunun bize normal bir prosedür olduğu söylendi. Şu an hala hastanede hayati tehlikesi var. Hastane polisi de durumu gördükten sonra bakımevini arayarak olaya dahil oldu."

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI SAVCILIK DEVREDE

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ivedilikle harekete geçti. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, İl Müdürlüğü ekiplerinin merkeze intikal ederek inceleme başlattığı duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Ayrıca Bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiş olup, eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Yapılan ilk incelemeler sonucunda özel huzurevine idari para cezası uygulandığı belirtilirken, adli sürecin sonucuna göre kurumun kapatılması dahil en ağır yaptırımların tereddütsüz şekilde uygulanacağı vurgulandı.