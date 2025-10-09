Yaşlı nüfusun acı tablosu: Huzurevi sırası bekleyenlerin sayısı 11 bini aştı!

Türkiye'nin yaşlı nüfusu, bir yandan ucuz gıdaya erişmek için saatlerce kuyruklarda beklerken, diğer yandan da barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılama kriziyle mücadele ediyor. Yaşlı vatandaşlar çözümü huzurevlerinde ararken, "huzurevi kuyrukları" gerçeği gün yüzüne çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Bekir Başevirgen’in CİMER üzerinden yaptığı bilgi edinme başvurusuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen yanıt, yaşlıların karşılaştığı bu acı tabloyu gözler önüne serdi.

HUZUREVİNDE SIRA BEKLEYEN SAYISI 11 BİN 57

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye genelindeki huzurevlerinde yerleşmeyi bekleyen yaşlı sayısı, Haziran 2025 itibarıyla tam 11 bin 57’ye ulaştı.

CHP'li Başevirgen, rakamlara dikkat çekerek, ülkedeki 171 huzurevinin toplam kapasitesinin 18 bin olduğunu hatırlattı. Ancak depremde boşaltılan ve onarımı bitmeyen kurumlar nedeniyle bu kapasitenin bile yalnızca yüzde 83’ünün kullanılabildiğini vurguladı. Başevirgen, başvuru sayılarındaki artışın boyutunu şöyle özetledi:

"2024’te 10 binden fazla başvuru yapılmış, 2025’in daha ilk altı ayında başvuru sayısı 5 bini geçmiş ve 11 bin yaşlımız da hala sırada bekliyor. Bu tablo sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmıyor.”

Huzurevlerine başvuran yaşlıların yaş ortalamasının '77' olması, durumun aciliyetini artırıyor.

"UTANÇ TABLOSU"

Yaşlıların bu tercihi gönüllü olarak yapmadığını savunan Başevirgen, "Bu insanlar huzurevi tercihi yaptığı için değil, iktidarın yetersizliğinden sıra bekliyor. Yaşlılarımızın onurlu bir şekilde yaşayacağı, ihtiyaçlarına uygun modern huzurevleri inşa etmek devletin görevidir" ifadelerini kullandı.

Başevirgen, açlık sınırının altındaki emekli maaşları ve fahiş kira artışları nedeniyle emeklilerin barınma kriziyle karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Kirasını ödemekte zorlanan yaşlıların çareyi huzurevlerinde aradığını vurgulayan Başevirgen, "İktidar kendi lüksünden, şatafatından vazgeçmiyor ama yaşlı vatandaşını sıraya koyuyor. Bu utanç tablosunun sorumlusu AKP iktidarıdır" diyerek tepki gösterdi.