ABB'den Yavaş'a soruşturma izni açıklaması! Aynı müfettiş...

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve belediye meclis üyesi 39 kişi hakkında İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesinin ardından belediyeden açıklama geldi. Açıklamada 'işin aslı şudur' denilerek 'soruşturmanın Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır' ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 39 meclis üyesi hakkında, "idari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadığı" gerekçesiyle soruşturma yapılması için izin verdiği öğrenildi.

Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha verildi!Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha verildi!

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden soruşturma iznin ardından yapılan açıklamada, Yavaş ve 39 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi hakkında soruşturma izni verildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "İşin aslı şudur: Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır. Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur." ifadeleri yer aldı.

CHP'li Akdoğan'dan Melih Gökçek'e: Soruşturma izni veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı?CHP'li Akdoğan'dan Melih Gökçek'e: Soruşturma izni veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı?

"AYNI MÜLKİYE MÜFETTİŞİ BU DOSYADA DA YER ALMIŞTIR"

Resmi açıklamada soruşturma izni sürecindeki mülkiye müfettişinin daha önce yine Yavaş'a soruşturma izni veren başka dosyalara baktığı ve Gökçek ile bu konuda görüştüğü kaydedildi:

  • "Öte yandan, soruşturma izni sürecinde görev alan mülkiye müfettişiyle ilgili ciddi ve kamuoyuna da yansıyan iddialar bulunmaktadır. Bu mülkiye müfettişi; daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev almış, Melih Gökçek ile bu konuda görüştüğü iddia edilmiş ve bu nedenle Mansur Yavaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olan aynı mülkiye müfettişidir. Söz konusu mülkiye müfettişinin bu dosyada da yer aldığı anlaşılmıştır. Tüm hukuki itirazlarımız yapılmaktadır. Detaylı açıklama, itiraz süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Belediye'nin açıklamasında, Çankaya Dodurga Mahallesinde izin verilmeyen imar artışına ilişkin video da "Veto edilen söz konusu imar artışının muhtemel sonucunun görüntüleri" denilerek paylaşıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Türkiye
Bunlar da vatandaşın vekillerden istekleri: Çalışma saatlerinden açık alanda sigara içmeye...
Bunlar da vatandaşın vekillerden istekleri: Çalışma saatlerinden açık alanda sigara içmeye...
Mansur Yavaş'a soruşturma iznine CHP'den ilk tepki: Milletin vicdanında mahkum olacaklar
Mansur Yavaş'a soruşturma iznine CHP'den ilk tepki: Milletin vicdanında mahkum olacaklar
Türk kaptan BAE'de tutuklandı! Suçlama hayrete düşürdü
Türk kaptan BAE'de tutuklandı! Suçlama hayrete düşürdü