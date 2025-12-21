Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha verildi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Mansur Yavaş ve belediye meclis üyesi 39 kişi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı 21 Ekim 2025 tarihinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde yaklaşık 90 hektarlık alan için geçmişte yürürlükte olan imar planları, açılan davalar sonucunda idari yargı tarafından hukuka aykırı bulunarak ‘iptal’ edilmişti.

İDDİA: BELEDİYE İPTAL KARARINA UYMADI

İddialara göre belediye meclisi iptal kararına uymadı. Bakanlığın soruşturma izni kararında yer alan iddiaya göre mahkeme hükümleri uygulanması ve mecliste yeni düzenlemeler yapıldı.

YAVAŞ İLE 38 ÜYE HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Bakanlık 'görevi kötüye kullanma' suçunun oluştuğunu ve bunun da süreklilik gösterdiğini ifade ederek Mansur yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında soruşturma yapılması için izin verdi.

KASIM AYINDA DA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Yavaş hakkında verilen soruşturma izni ilk değil.

Son dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni

22 Kasım tarihinde de Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin, İçişleri Bakanlığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni vermişti.