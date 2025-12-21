Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha verildi!

Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha verildi!
Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Mansur Yavaş ve belediyedeki 38 meclis üyesi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçu iddia edilerek bakanlık tarafından soruşturma izni verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Mansur Yavaş ve belediye meclis üyesi 39 kişi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı 21 Ekim 2025 tarihinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde yaklaşık 90 hektarlık alan için geçmişte yürürlükte olan imar planları, açılan davalar sonucunda idari yargı tarafından hukuka aykırı bulunarak ‘iptal’ edilmişti.

İDDİA: BELEDİYE İPTAL KARARINA UYMADI

İddialara göre belediye meclisi iptal kararına uymadı. Bakanlığın soruşturma izni kararında yer alan iddiaya göre mahkeme hükümleri uygulanması ve mecliste yeni düzenlemeler yapıldı.

YAVAŞ İLE 38 ÜYE HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Bakanlık 'görevi kötüye kullanma' suçunun oluştuğunu ve bunun da süreklilik gösterdiğini ifade ederek Mansur yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında soruşturma yapılması için izin verdi.

KASIM AYINDA DA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Yavaş hakkında verilen soruşturma izni ilk değil.

Son dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izniSon dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni

22 Kasım tarihinde de Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin, İçişleri Bakanlığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni vermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Türkiye
Hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attılar
Hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attılar
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Yola çıkacaklar dikkat! İşte il il kapalı yollar ve trafik durumu: Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı
Yola çıkacaklar dikkat! İşte il il kapalı yollar ve trafik durumu: Karayolları Genel Müdürlüğü uyardı