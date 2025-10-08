Emekli için artık fark etmiyor: Tanesi 57 lira olsa ne 100 lira olsa ne

Açlık sınırının altında maaşı ile enflasyona karşı hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca emekli, yaşayacak kadar gıda almaktan öteye geçemiyor.

Öyle ki temel ihtiyaçlarının dışındaki gıdaya gelen zam fark etmemeye başladı. Nasıl olsa alamıyor.

TANESİ 57 LİRA OLSA NE 100 LİRA OLSA NE

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazara giden vatandaşlar pahalılıktan dert yandı. İdare etmek için tezgahta gördüğünün birini alıyorsa diğerini alamayan emekliler, "Emeklinin sonu geldi" dedi.

Bir şeftalinin 57 lira olmasına tepki gösteren emekli vatandaş,"Pazardaki fiyatlar çok pahalı. Her şeyi alamıyoruz. Emekliyim, maaşımız eridi yetiştiremiyoruz. Şeftalinin tanesi 57 lira da olur 100 lira da olur, alamam" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ İÇİN ARTIK FARK ETMİYOR: ALAMAM

Bir esnaf, yeşil zeytinin fiyatının geçen sene de 100 lira olduğunu bildirerek, "Yeşil zeytini 100 liraya vatandaşımız bulduğu yerde alsın bence, düşünmesin. Vatandaş 100 liraya sadece fiyatını öğreniyor, bir de düşünüyor. Millet düşünene kadar yeşil zeytin kalmayacak" dedi.

Alışverişe pazara gelen bir vatandaş, "İdare etmeye çalışıyoruz. Emekliyim, fiyatlar zorlamaz mı? Tabii ki zorlar. İki tane öksüze bakıyorum. Her şeyi alamadım" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise "Fiyatlar vallahi uçuyor ama alıyoruz yine de mecbur. Kılı kılına geçiniyorum. Emekliyim, maaşımız eridi" derken, başka bir vatandaş ise "Şeftali alamam, geçinemiyorum. Birini alsam birini alamıyorum. Şeftali alamam da, yiyemem de" dedi.

"ŞEFTALİYİ YARIM DA ALAMAM TÜM DE ALAMAM"

Diğer bir vatandaş "Hiçbir şey alamam. Pul biberi sordum, '70 lira' diyor kilosuna. Biz yaylada komşuya hediye verirdik. Bir şeftali hadi al da ye. Alamam, para yok ki millet de alsın. Bu sene mahsul da olmadı zaten. Şeftali yarım da alamam tüm de alamam" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş "Emekliyim maaşım yetmiyor. Bir şeftali alamayız. Diğer ürünleri de alamayız. Emeklinin sonu harabe" dedi.