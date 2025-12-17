Son Dakika | Eski Savcı Cengiz Çallı tutuklandı! Rezan Epözdemir ilk kez hakim karşısına çıktı

Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz'ın belirttiğine göre; Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Rezan Epözdemir hakkında tutukluluğa devam kararı verildi. Aynı soruşturmada adı geçen eski savcı Cengiz Çallı ise tutuklandı.

Avukat Rezan Epözdemir’in davası, rüşvet almakla suçlanan savcının dosyası ile birleştirildi!

EPÖZDEMİR HAKKINDA TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Saymaz, sosyal medya hesabından duruma ilişkin şunlar aktardı:

"Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Avukat Rezan Epözdemir’in tutukluluğunun devamına karar verildi. Epözdemir’in, rüşvet almasına aracılık ettiği ileri sürülen ve aynı davada yargılanan eski savcı Cengiz Çallı ise duruşmada tutuklandı."