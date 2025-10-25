Avukat Rezan Epözdemir’in davası, rüşvet almakla suçlanan savcının dosyası ile birleştirildi!

Yayınlanma:
Meslekten çıkarılan savcı Cengiz Çallı’nın da yargılandığı Yargıtay’daki davada ilginç gelişmeler yaşandı. Çallı hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Avukat Rezan Epözdemir’in davasının da Çallı’nın Yargıtay’daki dosya ile birleştirilmesine karar verildi.

Dinçer GÖKÇE - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Eski savcı Cengiz Çallı’nın da sanıkları arasında olduğu dava Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi’nde görülüyor. Anılan davanın sanıkları arasında, makaron kaçakçılığı yapmakla suçlanan Selahattin Yurtçak, Ahmet Mesut Yurtçak, Selahattin Gündüz, eski polis memuru Hakan Kabaca, Gökhan Aydeniz, Atalay Demirbaş ve Uğur Olgun’un da aralarında olduğu bir dizi sanık bulunuyor.

DAVA 3 YILDIR DEVAM EDİYOR

Yargıtay’da 3 yıldır devam eden davanın son oturumu 21 Ekim günü yapıldı. Anılan oturumda bir dizi karar alındı.

CENGİZ ÇALLI’NIN YURTDIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI

Daire, Eski savcı Cengiz Çallı için yurtdışına çıkış yasağı koydu. Daire, Avukat Yakup Aybakan hakkında açılan Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın da, kendi dosyaları ile birleştirilmesine karar verdi.

ÖNERİ, MAHKEMEDEN GELDİ

Bir diğer birleştirme talebi ise İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinden geldi. Anılan mahkeme, Av. Rezan Epözdemir hakkında açılan davanın da Yargıtay’daki dava ile birleştirilmesi önerisinde bulundu.

İKİ DOSYA İÇİN BİRLEŞTİRME KARARI

Daire de, ‘rüşvet suçunun iki taraflı bir karşılaşma suçu olduğuna’ işaret ederek, iki dosyanın birleştirilmesine muvaffakat verdi. Daire, anılan dosya için birleştirilme kararı verilerek dosyanın Yargıtay’a gönderilmesine karar verdi. Daire, bir sonraki oturum için ise 17 Aralık’a gün verdi.

RÜŞVETE ARACILIKLA SUÇLANIYOR

Avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık etmek suçlaması ile geçen 14 Ağustos’ta tutuklandı. Av. Epözdemir bir çok dosyada, eski savcı Cengiz Çallı’ya rüşvet verilmesine aracılık etmekle suçlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

