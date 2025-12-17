Kontrolünü kaybedip karşı şeride geçti: 1 kişi öldü, 2 ağır yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Başakşehir'de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehir Hastanesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy yönünde ilerleyen Mehmet İnan (38) yönetimindeki 34 SA 8563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak karşı şeride geçti. Araç, bu sırada karşı yönden gelen 34 FNF 109 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Mehmet İnan, diğer otomobilin sürücüsü Nazmiye A. (42) ve yanında bulunan annesi Ayşe A. (76) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, belediye ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması yaptı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.