Gülşah Durbay'a atılan iğrenç iftira için CHP'li Bulut'tan tarihi sitem! Yüzlerine baka baka göreve çağırdı

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın Kolon kanseri nedeniyle 37 yaşında hayatını kaybetti.

Durbay, hastanede kemoterapi tedavisi görürken Antalya merkezli bir internet sitesinde yayımlanan yazılarda, Durbay ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında 'yasak aşk' olduğu iftirası atılmıştı.

Bu iddialar kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuş Durbay, hayatını kaybettiği kolon kanseri için tedavi gördüğü süreçte hukuki mücadele başlatacağını açıklamıştı.

"DURBAY'A İFTİRA ATANLAR İÇİN NEDEN KULLANILMADI?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İletişim Başkanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında geçtiğimiz yıllarda çıkarılan dezenformasyon yasasına dikkat çekerek bu yasanın neden Durbay'a iftira atanlar için kullanılmadığını sordu.

Bulut, bu yasanın tam da bu gibi durumlarda devreye girmesi gerektiğine dikkat çekerek, siyaseten belli kesimlerin bu haberi yayamaya çalıştığı halde bu konuda tweet atanlara ilişkin hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

İLETİŞİM BAŞKANI'NA SESLENDİ

Bulut, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a seslenerek ondan bu konuda gereğinin yapılmasını istedi. Bulut, "37 yaşında vefat eden kardeşimize görevimizi yerine getirmiş olalım" dedi.

Bulut'un konuşması şu şekilde: