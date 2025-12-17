Danıştay Gökova'da talana 'dur' dedi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, Gökova Körfezi’ndeki doğal sit alanlarının yapılaşmaya açılmasına karşı açtığı davada Danıştay kesin kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sit statülerinin düşürülmesine yönelik işlemleri hukuka aykırı bularak yerel yönetimi haklı buldu.

EKSİKLİKLER TEK TEK SIRALANDI

Yüksek mahkeme kararında, Gökova için hazırlanan bilimsel raporun ekolojik verileri yeterince ortaya koymadığına dikkat çekildi. Raporda, bölgenin flora ve fauna yapısı ile su kaynaklarına ilişkin bilgilerin eksik olduğu, bu eksikliklerin ise koruma statüsünün düşürülmesine gerekçe olamayacağı vurgulandı.

YAPILAŞMANIN ÖNÜ KAPANDI

Kararla birlikte, Gökova Körfezi sınırları içerisinde yer alan doğal sit alanlarının yapılaşmaya açılmasının önü kapatılmış oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kararın ardından yaptığı açıklamada, Gökova’nın korunmasının önemine dikkat çekerek, “Gökova, gelecek kuşakların ortak doğal mirasıdır. Bu karar, çevreyi ve kamu yararını esas alan duruşumuzun doğruluğunu bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.