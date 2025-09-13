Göz gözü görmüyor! Gökova'daki taş ocağı cenneti toza dumana boğdu!

Muğla’nın Ula İlçesi’ne bağlı Gökova Mahallesi’nde bulunan taş ocaklarında yapılan patlatmalar sonrası ortaya çıkan toz bulutu, bölge halkı ve turizmciler arasında büyük tepki topladı. Akyaka ile özel koruma statüsündeki Kadın Azmağı’nın bulunduğu bölgede, çevresel tahribat ve yaşam kalitesinin düşmesi endişeleri gündemde.

BİR YANDA PATLAMA SESİ BİR YANDA TOZ BULUTU

Patlatmalar sonucu meydana gelen toz bulutu, Gökova ve Akyaka’da doğal güzellikleri görünmez kılarak hem günlük yaşamı hem de turizm sezonunu olumsuz etkiliyor. Gürültü, çevre kirliliği ve hava kalitesinin düşmesi, bölgedeki mevcut hassas ekosisteme zarar verebileceği yönünde korkulara yol açtı. Turizmciler, bölgenin imajının zedelenebileceğini belirtirken, yerel halk yaşam alanlarından dahi dışarı çıkamayacak kadar kötü etkilendiklerini söylüyor.

BELEDİYE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşanan problemlere ilişkin inceleme başlatarak tespit çalışmaları yürütüyor. Ekipler, patlatmaların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini değerlendirirken, hukuki süreçlerin başlatılacağı bildirildi. Ayrıca belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara resmi başvurularda bulunacak.

'RUHSATI İPTAL EDİLSİN'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tepki gösterdi. Aras, “Bir avuç insanın paraya boğulması uğruna bir ilçenin hayatını cehenneme çevirmek, insanlığa sığar mı? Gökova’daki taş ocakları nedeniyle yoğun toz yağmuru altında yaşamak zorunda bırakılan vatandaşlarımızın ne günahı var? Bu akıl tutulması sürecin sona ermesi için; Gökova’daki taş ocağı ruhsatlarının acilen iptal edilmesini, ilgili bakanlık ve kurumlardan ‘insanlık namına’ talep ediyoruz” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARARLAR VEREBİLİR

Bölgedeki sivil toplum kuruluşları da patlatmaların durdurulması gerektiğini vurguluyor. Açıklamalarında, yağmurlar başladığında cürufların Kadın Azmağı’na ulaşması ve geri dönüşü olmayan zararların yaşanacağı uyarısı yapıldı. Yerleşim alanlarının, zeytinliklerin ve antik yerleşim alanlarının yakınında bulunan ocakların faaliyetlerinin denetim altında tutulması gerektiği ifade edildi.