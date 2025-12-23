Çanakkale’de kan donduran katliam! Tartıştığı eski çifti silahla öldürdü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yediemin otoparkında meydana gelen bir tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre, otoparkta bulunan bir şüpheli ile Barış Tekebaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KATLİAMA DÖNÜŞTÜ

Yaşanan gerginlik kısa sürede büyüdü. Tartışmanın tırmanması üzerine silahını çeken şüpheli, önce Barış Tekebaş'ı, ardından da yanında bulunan eski eşi Duygu Karabaş'ı vurdu.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede her iki kişinin de vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılara müdahale etmek için gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerin ardından Tekebaş ve Karabaş'ın öldüğünü bildirdi.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Saldırının hemen ardından bölgeden uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelinin kimliği ve kaçış yönüne ilişkin araştırmalar devam ediyor.