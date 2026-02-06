İzmir’deki sel felaketinde can verenlerin kimlikleri belli oldu

İzmir’deki sel felaketinde can verenlerin kimlikleri belli oldu
İzmir'de dere üzerindeki köprüden geçen otomobilin sel sularına kapılması nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Olayda yaşamına yitirenlerin Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal (21) olduğu öğrenildi.

İzmir’in Menderes ilçesinde, geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış sırasında dere üzerinde bulunan köprüden geçerken sel sularına kapılan otomobilde bulunan 4 kişiden 2’si hayatını kaybetmişti.

Sel sularının önüne alarak sürüklediği otomobilin içindeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken yapılan ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edilmişti.

2 KADIN CAN VERMİŞTİ!

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cansız bedenine ulaşılmıştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Sel felaketinde yaşamını yitiren 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Olayda hayatını kaybedenlerin Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal (21) olduğu öğrenildi.

ARANDIĞI İÇİN KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Kayıp olarak aranan, sonradan olay yerinden uzaklaştığı tespit edilen kişinin ise çeşitli suçlardan arandığı için kaçtığı açığa çıktı.

