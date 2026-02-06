‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler

Umut Baran Dündar, 13 Kasım 2025’te saat 02.15’te Fatih’teki restoranına doğru yürürken, ‘Harbour Suites Old City Otel’in önünde ambulansın beklediğini gördü.

Yardım için durdu.

Sağlık görevlileri, içeride bulunan kişilerin ambulans istediğini ancak cam kapıyı açıp otele giremediklerini söyledi.

Dündar, etrafta bulduğu sert cisimlerle 10 dakika boyunca cama vurduysa da kırmayı başaramadı.

Mahalleden Murat Ayın’ı görüp “Yardıma gel. Halim kalmadı” dedi.

Ayın, cam kapının ardında 37 yaşındaki baba Servet Böcek’in iki yaşındaki kızı Masal’ı kucağında halsiz bir şekilde tuttuğunu, yerde oturur vaziyette olduğunu gördü.

Nihayet, otel çalışanı Muhammad Moeen Ud Din Chıshtı, yemek için gittiği kebapçıdan dönüp kapıyı açtı.

Servet ve Masal Böcek’e ambulansta müdahale ettiler.

Dündar, babaya “Odanızda başka biri var mı?” diye sordu.

“Eşim ve oğlum var “ dedi baba.

Dündar ve Ayın, 202 numaralı odaya çıktılar.

Anne Çiğdem, bazanın üzerinde yarı baygın uzanmış haldeydi.

Dündar’a “Beni boşver, oğlumla ilgilen” diye seslendi.

Dündar, beş yaşındaki Kadir Muhammet’in nabzına baktı.

Nabzı alamadı.

Çocuğu kucağına alarak, alt kata indirip ambulansa teslim etti.

Tekrar odaya çıkıp 36 yaşındaki anne Böcek’i aşağıya taşıyarak, lobide koltuğa yatırdılar.

Bir ambulans daha istediler.

Dündar, Böcek’e “Ne oldu?” diye sordu.

Böcek, şöyle karşılık verdi:

“Zehirlendik. Dün Çapa Hastanesi’ne gittik. Oradan da aşağıda bulunan hastaneye gittik. Serum takıp ‘Bişeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler. Midye yedik, midyeden zehirlendik.”

Anne ve babanın son sözleri

Dakikalar sonra ambulans geldi.

Baba Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne getirildi.

Polisler baba Böcek’le görüştüler.

Böcek, 9 Kasım 2025 günü gezmek için Türkiye’ye geldiklerini, 11 Kasım’da Ortaköy’e gittiklerini, tezgahtan midye yediklerini anlattı. Kumpircilerin karşısındaki restoranda oturduklarını, kendisinin kokoreç yediğini, eşi ve çocuklarının çorba içtiğini, lokumcudan lokum aldıklarını, otele geldiklerini, kısa süre sonra mide bulantısı hissettiklerini söyledi.

12 Kasım sabahı rahatsızlıkları sürünce Bezmialem Hastanesi’ne gittiklerini, kendisi ve eşine serum verildiğini anlattı. Çocuklarının Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi edildiğini, taburcu olduktan sonra gece fenalaşarak hastaneye geldiklerini kaydetti.

Baba Böcek, polislerle görüşürken, kendisini iyi hissetmemeye başladı ve entübe edildi. İfade işlemi kesildi.

Anne Böcek de Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde polislerle konuşurken fenalaştı.

Art arda öldüler

Masal ve Muhammet Kadir, 13 Kasım’da can verdi.

Anneleri ertesi gün…

Babaları 15 Kasım’da hayatını kaybetti.

Adli Tıp raporunda “Kişilerim ölümünün otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu” saptandı.

Üç İtalyan

Baba Böcek’in son nefesini verdiği gün otelde kalan üç İtalyan uykularından kusarak uyandı.

Mustafa Taamart ve Ayaoub Hamraous 11 Kasım’da, yakın arkadaşları Fakhri Reda ise bir gün sonra gezmek için İstanbul’a gelip aynı otele yerleşmişti.

15 Kasım’da ambulansla hastaneye gittiler.

Dönerden zehirlendilerini düşündüler.

İfadelerinde şöyle dediler:

“Bir an önce memleketime gitmek istiyorum.”

Üç İtalyan hayatta kaldı.

Kokudan rahatsız olunca oteli kilitleyip kebapçıya gitmiş

Otelin Pakistanlı çalışanı Muhammad Moeen Din Chıshtı, 11 Kasım’da Servet Böcek’le karşılaşmış. Böcek, “Galata’ya, Sultanahmet’e, sahile gideceğiz. Hangi yolları kullanabiliriz?” diye sormuş.

Chıshtı, yolu tarif etmiş.

Ertesi gün gördüğü Böcek’e “Dün nasıldı?” diye sormuş.

Böcek, şöyle karşılık vermiş:

“Sahilde midye yedik, midemiz çok kötü, gece biz de çocuklar da çok kötüydü. Hiç uyuyamadık. Çocuklar sürekli kustu, odayı temizleyebilir misiniz? Ayrıca hangi hastaneye gidebiliriz?”

O da en yakın sağlık ocağını tarif etmiş.

Chıshtı, aynı gün saat 22.30’da tekrar mesaiye gelmiş.

Resepsiyonun yanındaki 101 numaralı oda ilaçlandığı için kokudan rahatsız olmuş. Otelde kalanları uyaracağına resepsiyona telefon numarasını ve dış kapının anahtarını bırakıp çıkmış. Dış kapıyı kilitleyip yandaki kebapçıya gitmiş. Yemeği yedikten sonra otelden “Açın kapıyı” diye sesler duyunca iş yerine geçmiş.

Chıshtı, şöyle dyor:

“Kapıda ambulans gördüm. Hemen kapıyı açtım. Ağzında kan bulunan Servet Böcek'in kolundan tutarak dışarı çıkmasına yardımcı oldum. Servet, ‘Odada eşim ve oğlum hasta şekilde bekliyor’ dedi. Anne Çiğdem de lobiye geldi fakat hali çok kötüydü, ayakta duramıyordu, sürekli karnını tutuyordu.”

Aile üç ambulansla hastaneye götürüldü.