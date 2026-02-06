Son Dakika | İstanbul'da 'Club House' isimli mekana polis baskını

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 'Club House' isimli spor salonuna polis ekiplerince baskın düzenlendi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Club House isimli mekana narkotik polislerince baskın düzenlendi.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın aktardığına göre; spor salonunda narkotik polislerince arama yapılıyor.

Söz konusu mekan, geçtiğimiz aylarda 'uyuşturucu ve fuhuş' operasyonu düzenlenen Bebek Otel ile aynı ortaklara sahip.

Bebek Otel'de yaşananları otel çalışanı tek tek anlattı: Ali Koç neden takipteydi, pokerde dönen yüklü paralar kimindi?Bebek Otel'de yaşananları otel çalışanı tek tek anlattı: Ali Koç neden takipteydi, pokerde dönen yüklü paralar kimindi?

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'uyuşturucu ticareti ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'e polis baskını düzenlenmişti.

Narkotik ekiplerince düzenlenen baskında çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimlerden olan otel sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

