Çanakkale’de ocak ayında etkili olan sağanak ve kar yağışları, kent genelindeki barajlardaki su seviyelerini önemli ölçüde artırdı. Kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’nda 54 milyon 115 bin metreküplük kapasitenin yüzde 89’u doldu.

Çanakkale Belediyesi, önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar nedeniyle barajın dolusavağının devreye gireceğini ve Sarıçay yatağında taşkın riskinin olabileceğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Atikhisar Barajımızın doluluk oranı yüzde 89 seviyesine ulaşmıştır. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar nedeniyle baraj dolusavağı çalışacak olup Sarıçay yatağı akışa geçecektir. Atatürk Mahallesi'nde çay yatağı içerisinde ikamet eden, çay yatağı boyunca yerleşimi bulunan ve araçlarını bu alanlara park eden hemşehrilerimiz ile Sarıçay'a tekne bağlayan balıkçılarımızın can ve mal güvenliği açısından, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi.

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde ölçüldü: Ayvacık Barajı yüzde 88, Bakacak Barajı yüzde 37, Bayramdere Barajı yüzde 52, Bayramiç Barajı yüzde 100, Zeytinliköy Barajı yüzde 72, Taşoluk Barajı yüzde 27, Tayfur Barajı yüzde 22 ve Umurbey Barajı yüzde 74.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

Kaynak: DHA