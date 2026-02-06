Yağışlarla Ankara barajları doluyor

Son günlerde Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olan yağışlar, baraj doluluk oranlarının artmasında önemli rol oynadı. Kış mevsiminin getirdiği yoğun yağışlar, barajlara kademeli su girişi sağlayarak doluluk oranlarının yükselmesine katkı sağladı.

Uzmanlar, artışın olumlu olduğunu belirtirken, bazı küçük ve kritik havzalarda doluluk seviyelerinin hala düşük kaldığını vurguladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 6 Şubat 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

ANKARA BARAJLARINDA DOLULUK YÜKSELİYOR

ASKİ verilerine göre Ankara barajlarının toplam doluluk oranı son günlerde hafif dalgalı bir seyir izledi. Hafta başında, 2 Şubat Pazartesi günü yüzde 14,36 olan doluluk oranı, 3 Şubat’ta hafif bir düşüşle yüzde 14,04’e geriledi. 4 Şubat itibarıyla yeniden yükselişe geçen oran, 5 Şubat’ta yüzde 15,25’e ve 6 Şubat Cuma günü yüzde 15,54 seviyesine ulaştı. Veriler, barajlardaki doluluk oranının son günlerde istikrarlı bir şekilde artış eğiliminde olduğunu gösterdi.

Ankara barajlarının aktif doluluk oranı son günlerde yükseliş gösteriyor. 5 Şubat’ta yüzde 5,39 olan oran, 6 Şubat itibarıyla yüzde 5,71’e ulaştı. Artışta son günlerde etkili olan yağışlar önemli rol oynadı.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 6 ŞUBAT İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara’daki baraj doluluk oranları açıklandı. Verilere göre en yüksek doluluk oranı yüzde 100 ile Kesikköprü Barajı’nda ölçüldü. Bunu Eğrekkaya Barajı yüzde 25,54 ve Peçenek Barajı yüzde 17,56 izledi. En düşük doluluk oranı ise yüzde 5,92 ile Türkeşrefli Barajı’nda kaydedildi. Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:

• Akyar Barajı: %17.65

• Çubuk 2 Barajı: %10.59

• Kargalı Barajı: %16.05

• Kavşakkaya Barajı: %10.00

• Kurtboğazı Barajı: %12.44

• Çamlıdere Barajı: %15.38

• Eğrekkaya Barajı: %25.54

• Peçenek Barajı: %17.56

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

