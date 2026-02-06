İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranları son günlerde artış gösterdi. Özellikle son haftalarda etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyelerinin yükselmesine katkı sağladı. Bazı barajlar kritik seviyelerin üzerine çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelindeki barajların 6 Şubat 2026 itibarıyla güncel durumunu kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İstanbul’un baraj doluluk oranı, 5 Şubat'ta yüzde 33,73 iken, 6 Şubat itibarıyla yüzde 34,2’ye yükseldi. Yağışların yanı sıra yüksek kesimlerdeki kar erimeleri de bu artışta etkili oldu.

İSTANBUL BARAJLARINDA 3 GÜNDE DOLULUK ORANI

İstanbul’un baraj doluluk oranı son üç gün içinde istikrarlı bir yükseliş gösterdi. 4 Şubat’ta yüzde 33,27 olan doluluk oranı, 5 Şubat’ta yüzde 33,73’e ve 6 Şubat itibarıyla yüzde 34,2’ye ulaştı. Bu verilere göre barajlardaki doluluk oranı son üç günde yaklaşık yüzde 2,8 arttı. Artışta yağışların yanı sıra yüksek kesimlerdeki kar erimeleri de etkili oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İstanbul’un barajlarında doluluk oranları, İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre değişkenlik gösterdi. En yüksek doluluk oranı yüzde 91,71 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük doluluk oranı yüzde 9,79 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi. Diğer barajlarda doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı: %47,77

Darlık Barajı: %52,55

Elmalı Barajı: %91,71

Terkos Barajı: %21,72

Alibey Barajı: %29,85

Büyükçekmece Barajı: %24,41

Sazlıdere Barajı: %21,32

Istrancalar Barajı: %70,25

Kazandere Barajı: %9,98

Pabuçdere Barajı: %9,79

Bursa barajlarında doluluk rekor artış gösterdi

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

6 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat İzmir'deki barajların doluluk oranları