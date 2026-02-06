Yağışlar etkisini gösterdi: Adana barajlarında su seviyesi arttı

Yağışlar etkisini gösterdi: Adana barajlarında su seviyesi arttı
Yayınlanma:
Adana barajlarında doluluk oranı, son yağışlarla yükseldi; 6 Şubat itibarıyla yüzde 73,12’ye ulaştı. Su seviyesi 118,25 metreyi bulurken, yetkililer bu artışın su rezervleri açısından rahatlama sağladığını belirtti.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Adana ASKİ), kentteki barajların güncel doluluk oranlarını açıkladı. Yetkililer, barajlardaki su seviyesinin Adana’daki su rezervleri için kritik bir gösterge olduğunu belirtti.

ADANA'DA BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Adana ASKİ, kentteki barajların güncel doluluk oranlarını açıkladı. Verilere göre, son günlerde etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranı yüzde 73,12 seviyesine yükseldi. Barajlarda toplam su miktarı 1.613.098.122 metreküp olarak ölçülürken, su seviyesi 118,25 metreye ulaştı. Yetkililer, artan su seviyesinin Adana’daki su rezervleri için önemli bir rahatlama sağladığını belirtti.

ADANA BARAJLARINDA SU SEVİYESİ SON 3 GÜNDE YÜKSELDİ

Adana’daki barajların doluluk oranı son üç gün içinde hafif bir artış gösterdi. 4 Şubat’ta yüzde 72 olan doluluk oranı, 5 Şubat’ta yüzde 72,62’ye yükseldi. 6 Şubat itibarıyla ise oran yüzde 73,12’ye ulaşarak üç gün içinde yaklaşık yüzde 1,56 oranında artış kaydetti. Yetkililer, artışta etkili olan yağışların barajlardaki su seviyesini yükselttiğini belirtti.

barajlar-adana-001.jpg

BİR HAFTALIK ARTIŞ YAĞIŞLARLA DESTEKLENDİ

Adana’daki barajların doluluk oranı son bir haftada dikkat çekici bir artış gösterdi. 30 Ocak’ta yüzde 68,58 olan baraj doluluk oranı, 6 Şubat Cuma günü yüzde 73,12’ye yükseldi.

Zernek Barajı buz tuttu! Tekneler mahsur kaldıZernek Barajı buz tuttu! Tekneler mahsur kaldı

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

  • İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.
  • Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.
  • Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.
  • Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.
  • Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.
  • Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

6 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat Ankara'daki barajların doluluk oranları

6 Şubat İstanbul'daki barajların doluluk oranları

6 Şubat İzmir'deki barajların doluluk oranları

6 Şubat Bursa'daki barajların doluluk oranları

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
Türkiye
50 vekil bile gitmedi! 6 Şubat için özel oturumda Meclis boş kaldı
50 vekil bile gitmedi! 6 Şubat için özel oturumda Meclis boş kaldı
İmamoğlu'ndan Zeydan Karalar'a geçmiş olsun mesajı
İmamoğlu'ndan Zeydan Karalar'a geçmiş olsun mesajı