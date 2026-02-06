Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Adana ASKİ), kentteki barajların güncel doluluk oranlarını açıkladı. Yetkililer, barajlardaki su seviyesinin Adana’daki su rezervleri için kritik bir gösterge olduğunu belirtti.

ADANA'DA BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Adana ASKİ, kentteki barajların güncel doluluk oranlarını açıkladı. Verilere göre, son günlerde etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranı yüzde 73,12 seviyesine yükseldi. Barajlarda toplam su miktarı 1.613.098.122 metreküp olarak ölçülürken, su seviyesi 118,25 metreye ulaştı. Yetkililer, artan su seviyesinin Adana’daki su rezervleri için önemli bir rahatlama sağladığını belirtti.

ADANA BARAJLARINDA SU SEVİYESİ SON 3 GÜNDE YÜKSELDİ

Adana’daki barajların doluluk oranı son üç gün içinde hafif bir artış gösterdi. 4 Şubat’ta yüzde 72 olan doluluk oranı, 5 Şubat’ta yüzde 72,62’ye yükseldi. 6 Şubat itibarıyla ise oran yüzde 73,12’ye ulaşarak üç gün içinde yaklaşık yüzde 1,56 oranında artış kaydetti. Yetkililer, artışta etkili olan yağışların barajlardaki su seviyesini yükselttiğini belirtti.

BİR HAFTALIK ARTIŞ YAĞIŞLARLA DESTEKLENDİ

Adana’daki barajların doluluk oranı son bir haftada dikkat çekici bir artış gösterdi. 30 Ocak’ta yüzde 68,58 olan baraj doluluk oranı, 6 Şubat Cuma günü yüzde 73,12’ye yükseldi.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

