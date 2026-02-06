Son yağışlar ve kar erimeleri sonrası Bursa’daki barajların doluluk oranı yükseldi. 6 Şubat Cuma itibarıyla veriler merak konusu oldu. Yetkililer, kışın genel olarak kurak geçmesine rağmen bu artışın su rezervleri için rahatlama sağladığını belirtti. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) de 6 Şubat Cuma itibarıyla barajlardaki güncel su seviyelerini kamuoyuyla paylaştı.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

Bursa’daki barajların doluluk oranı, 5 Şubat Perşembe günü yüzde 25,74 iken 6 Şubat Cuma itibarıyla yüzde 26,88’e yükseldi. Yani Bursa barajlarındaki doluluk oranı bir günde yaklaşık yüzde 4,4 arttı. Uzmanlar, son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimelerinin barajlardaki doluluk artışında belirleyici olduğunu belirtirken, kış aylarının genel olarak kurak geçmesi nedeniyle yaşanan bu yükselişin bölgedeki su rezervleri açısından önemli bir rahatlama sağladığına dikkat çekti.

Bursa barajlarında doluluk rekor artış gösterdi

BURSA BARAJLARINDA SON 3 GÜNDE DOLULUK ORANLARI DEĞİŞTİ

Bursa’daki barajların doluluk oranı son üç günde belirgin bir yükseliş kaydetti. 4 Şubat’ta yüzde 24,23 olarak ölçülen doluluk oranı, 5 Şubat Perşembe günü yüzde 25,74’e çıktı. 6 Şubat Cuma itibarıyla oran yüzde 26,88’e ulaşarak üç gün içinde yaklaşık yüzde 10,9’luk bir artış gösterdi. Uzmanlar, artışta son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimelerinin önemli rol oynadığını belirtti.

BURSA BARAJLARINDA 15 GÜNLÜK ARTIŞ

Bursa’daki barajların doluluk oranı son 15 gün içinde önemli bir değişim gösterdi. 22 Ocak’ta yüzde 6,62 olarak ölçülen doluluk oranı, 6 Şubat Cuma günü yüzde 26,88’e ulaştı.

BURSA BARAJLARI KASIM VE ARALIK’TA YÜZDE SIFIRDI

Bursa barajlarının doluluk oranları kış aylarında kritik seviyelerdeydi. Kasım ve Aralık aylarında barajlardaki su seviyesi yüzde sıfırdı. Bu durum, bölgedeki kurak kış koşullarını gözler önüne sermişti. Son günlerdeki yağışlar ise barajlarda önemli bir toparlanma sağladı.

SON 52 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘2025 Su Yılı Raporu’na göre, 1 Ekim 2024–30 Eylül 2025 döneminde metrekareye düşen ortalama yağış 422,5 milimetre olarak ölçüldü. Bu miktar, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26 altında kalarak son 52 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajda fiilen kullanılabilir durumda olan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Ölü hacim olarak adlandırılan, teknik nedenlerle kullanılamayan su bu orana dahil edilmez.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

