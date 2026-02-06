İzmir’de son günlerde etkili olan yoğun sağanak yağışlar ve sele bağlı su taşkınları, barajlara önemli miktarda su girişi sağladı. 6 Şubat 2026 itibarıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kent genelindeki barajların güncel doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı kısa sürede dikkat çekici bir artış gösterdi. Dün, 5 Şubat itibarıyla yüzde 10,00 seviyesine yükselen baraj doluluğu, bugün yüzde 14,88 olarak ölçüldü. Son günlerde etkili olan yağışların baraja yansımasıyla gerçekleşen bu artış olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, mevcut seviyenin İzmir’in uzun vadeli su ihtiyacı açısından hala kritik düzeyde olduğu belirtildi.

Uzmanlar, bu yükselişin kalıcı olabilmesi için önümüzdeki haftalarda da yağışların devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Müjde! Yağışlar İzmir’e can suyu oldu

İZMİR’İN BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

En düşük doluluk oranına sahip baraj Gördes Barajı olup yüzde 6,42 seviyesindedir; en yüksek doluluk oranına sahip baraj ise Güzelhisar Barajı olup yüzde 54,22’dir.

Tahtalı Barajı: %14,88

Balçova Barajı: %37,96

Ürkmez Barajı: %45,05

Güzelhisar Barajı: %54,22

Gördes Barajı: %6,42

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %45,94

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLDU: TAHTALI BARAJI’NDA 3 GÜNLÜK YÜKSELİŞ

Tahtalı Barajı’nda son üç günde yaşanan doluluk artışı, yağışların baraj havzasına güçlü şekilde yansıdığını ortaya koydu. 4 Şubat’ta yüzde 9,61 olan doluluk oranı, 5 Şubat’ta yüzde 10,00’a yükselirken, 6 Şubat itibarıyla yüzde 14,88’e ulaştı. Üç günde yaklaşık 5,3 puanlık artış, özellikle uzun süredir düşük seviyelerde seyreden baraj açısından dikkat çekici ve olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Ancak uzmanlar, bu hızlı yükselişe rağmen doluluk oranının hâlâ kritik seviyede bulunduğunu, İzmir’in yaz aylarını güvenli şekilde geçirebilmesi için yağışların devam etmesi ve su tasarrufunun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

KURUYAN GÖRDES BARAJI YAĞIŞLARLA CANLANDI

29 Ocak’ta doluluk oranı yüzde 0 seviyesine kadar gerileyerek tamamen kuruma noktasına gelen Gördes Barajı’nda, etkili olan sağanak yağışlar ve ardından oluşan seller doluluk oranını artırdı. 6 Şubat itibarıyla barajdaki su seviyesi yüzde 6,42 olarak ölçüldü. Yaşanan yükseliş umut verici olarak değerlendirilse de, mevcut seviye barajın uzun vadeli su ihtiyacını karşılamaktan uzak görünüyor.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

6 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

