Van’ın Gürpınar ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, Zernek Barajı’nı tamamen buzla kapladı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü bölgede, baraj yüzeyi baştan sona donarken ortaya kartpostallık ama bir o kadar da çarpıcı görüntüler çıktı.

BALIKÇI TEKNELERİ SU KÜTLELERİ ÜZERİNDE KALDI

Kafes balıkçılığının da yapıldığı Zernek Barajı’nda, balık üretim havuzları kalın buz tabakalarının arasında kaldı. Baraj üzerinde bulunan balıkçı tekneleri ise buz kütleleri nedeniyle adeta hareketsiz kaldı. Soğuk hava koşulları nedeniyle balıkçılık faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği öğrenildi.

Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, barajın geniş yüzeyinin beyaz ve gri tonlarında tamamen donduğu, kıyı kesimlerinde buz tabakalarının kalınlaştığı görüldü. Teknelerin kıyıya yakın noktalarda buzun içine sıkıştığı, kafes balıkçılığı alanlarının ise adeta buz çemberleriyle çevrildiği dikkat çekti. Çevredeki dağların ve yolların da karla kaplanması, bölgedeki sert kış koşullarını gözler önüne serdi.

BARAJ DONDU, UYARILAR GELDİ

Yetkililer, bölgede soğuk havanın etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtirken, baraj çevresinde vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu. Zernek Barajı’ndaki bu manzara, Van’da kış mevsiminin ne denli sert geçtiğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: AA