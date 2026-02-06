Zernek Barajı buz tuttu! Tekneler mahsur kaldı

Zernek Barajı buz tuttu! Tekneler mahsur kaldı
Yayınlanma:
Van’ın Gürpınar ilçesinde Zernek Barajı, dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen dondu. Balıkçı tekneleri ve kafes havuzları buz kütleleri arasında kaldı, balıkçılık faaliyetlerine ara verildi.

Van’ın Gürpınar ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, Zernek Barajı’nı tamamen buzla kapladı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü bölgede, baraj yüzeyi baştan sona donarken ortaya kartpostallık ama bir o kadar da çarpıcı görüntüler çıktı.

van-baraj-h.jpg

BALIKÇI TEKNELERİ SU KÜTLELERİ ÜZERİNDE KALDI

Kafes balıkçılığının da yapıldığı Zernek Barajı’nda, balık üretim havuzları kalın buz tabakalarının arasında kaldı. Baraj üzerinde bulunan balıkçı tekneleri ise buz kütleleri nedeniyle adeta hareketsiz kaldı. Soğuk hava koşulları nedeniyle balıkçılık faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği öğrenildi.

Yağışlarla Ankara barajları doluyorYağışlarla Ankara barajları doluyor

tekne.jpg

Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, barajın geniş yüzeyinin beyaz ve gri tonlarında tamamen donduğu, kıyı kesimlerinde buz tabakalarının kalınlaştığı görüldü. Teknelerin kıyıya yakın noktalarda buzun içine sıkıştığı, kafes balıkçılığı alanlarının ise adeta buz çemberleriyle çevrildiği dikkat çekti. Çevredeki dağların ve yolların da karla kaplanması, bölgedeki sert kış koşullarını gözler önüne serdi.

van-kis.jpg

BARAJ DONDU, UYARILAR GELDİ

Yetkililer, bölgede soğuk havanın etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtirken, baraj çevresinde vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu. Zernek Barajı’ndaki bu manzara, Van’da kış mevsiminin ne denli sert geçtiğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
Türkiye
Yağışlar etkisini gösterdi: Adana barajlarında su seviyesi arttı
Yağışlar etkisini gösterdi: Adana barajlarında su seviyesi arttı
50 vekil bile gitmedi! 6 Şubat için özel oturumda Meclis boş kaldı
50 vekil bile gitmedi! 6 Şubat için özel oturumda Meclis boş kaldı
İmamoğlu'ndan Zeydan Karalar'a geçmiş olsun mesajı
İmamoğlu'ndan Zeydan Karalar'a geçmiş olsun mesajı