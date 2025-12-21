Çanakkale'deki katliam gibi kazada yürek yakan detay!

Çanakkale'deki katliam gibi kazada yürek yakan detay!
Yayınlanma:
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, polisin “dur” ihtarına uymayan sürücünün, ters yöne girerek bir otomobille çarpışması nedeniyle hayatını kaybeden 5 kişiden edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal’ın, kazada yaralanan eşi Mustafa Soysal ile 5 ay önce evlendiği öğrenildi. Neslihan Soysal’ın annesi Feray Akın’ın da, 8 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çanakkale- Lapseki karayolunda, saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobile polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. Fakat sürücü ihtara uymayarak polisten kaçmaya başladı.

TERS YÖNE GİREREK BİR OTOMOBİLE ÇARPTI!

Takip sırasında Kangırlı sapağında ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Soysal yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile açan sürücünün çarptığı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Korkunç kaza! Çanakkale'de 5 kişi yaşamını yitirdiKorkunç kaza! Çanakkale'de 5 kişi yaşamını yitirdi

Yaralanan sürücü Mustafa Soysal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Soysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ANNESİNİ DE TRAFİK KAZASINDA YİTİRMİŞ

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal’ın, kazada yaralanan Mustafa Soysal ile temmuz ayında evlendiği öğrenildi. Ayrıca, Neslihan Soysal’ın annesi Feray Akın’ın da 2017 yılında Anneler Günü gezisi için İzmir’den yola çıkan midibüsün Muğla-Marmaris karayolunda uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak:DHA

