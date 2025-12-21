Çanakkale'deki katliam gibi kazada yürek yakan detay!

Çanakkale- Lapseki karayolunda, saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobile polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. Fakat sürücü ihtara uymayarak polisten kaçmaya başladı.

TERS YÖNE GİREREK BİR OTOMOBİLE ÇARPTI!

Takip sırasında Kangırlı sapağında ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Soysal yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile açan sürücünün çarptığı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Mustafa Soysal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Soysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ANNESİNİ DE TRAFİK KAZASINDA YİTİRMİŞ

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal’ın, kazada yaralanan Mustafa Soysal ile temmuz ayında evlendiği öğrenildi. Ayrıca, Neslihan Soysal’ın annesi Feray Akın’ın da 2017 yılında Anneler Günü gezisi için İzmir’den yola çıkan midibüsün Muğla-Marmaris karayolunda uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.