Korkunç kaza! Çanakkale'de 5 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, Lapseki–Çanakkale kara yolunda 35 APD 325 plakalı otomobil ile 17 LP 800 plakalı otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan kişiler otomobillerin içinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan kişileri uzun süren çalışmaların ardından çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobillerde bulunan 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan bir kişi ise ilk müdahalesinin ardından Lapseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.