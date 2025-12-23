Hastane otoparkında drift atan valeye adliyeye sevk kararı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de bir hastane otoparkında başkasına ait araçla drift atıldığına dair sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucu olayın faili olan vale tespit edildi.

48 BİN 378 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 20 yaşındaki M.S.M.'yi yakaladı. Sürücüye, "drift atmak", "taşıt yollarında, yayaları ve trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplam 48 bin 378 lira idari para cezası uygulandı. M.S.M.'nin sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Sürücü M.S.M., "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan yargılanmak üzere adliyeye sevk edilecek.

NE OLMUŞTU?

Olay, sosyal medyada paylaşılan ve Maltepe'deki bir hastane otoparkında görevli bir kişinin, kendisine ait olmayan bir otomobille drift attığını gösteren görüntülerle gündeme gelmişti. Polis, bu görüntüler üzerine harekete geçmişti.