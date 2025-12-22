Özel hastanenin valeleri müşterinin otomobiliyle drift attı

Olay, gündüz saatlerinde Cevizli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi.

Drifte 140 bin makasa 90 bin TL ceza!

MÜŞTERİNİN ARACIYLA BİRİ DRİFT ATTI DİĞERİ KAYDETTİ

İddiaya göre, hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait bir otomobille otopark içinde tehlikeli manevralar yaptı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

MERSİN'DE İSE DRİFT ATAN BİR SÜRÜCÜYE 61 BİN 164 TL PARA CEZASI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde 20 Aralık’ta gece saatlerinde drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobilin tespitine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında drift atan aracın, 42 ZA 732 plakalı otomobil olduğu belirlendi.

Otomobil sürücüsüne 61 bin 164 lira ceza kesildi. Abart egzozun da takılı olduğu belirlenen otomobil, trafikten men edildi.

Öte yandan drift anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde drift atan otomobilin daha sonra uzaklaştığı anlar yer aldı