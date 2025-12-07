Drifte 140 Bin, Makasa 90 Bin TL Ceza!

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir trafiğinde drift ve makas atarak hem kendi canlarını hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşılan bilgilere göre, İzmir’de trafiği birbirine katan A.E.D.B. ve V.İ. isimli şahıslar emniyet güçleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Söz konusu sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

DRİFTE 140 BİN TL CEZA

Bakan Yerlikaya, paylaşımında Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile getirilmesi planlanan caydırıcı cezalara da dikkat çekti. Teklife göre drift atan sürücülere şu yaptırımlar uygulanacak:

  • 140 bin TL idari para cezası,
  • Sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması,
  • Aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesi.

Ayrıca, geriye doğru 5 yıl içerisinde ikinci kez aynı ihlali gerçekleştirenlerin sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek.

izmirde-drift-ve-makas-atan-2-surucu-ya-1052014-312163.jpg

MAKAS ATMANIN BEDELİ AĞIRLAŞIYOR

Trafikte sıkça karşılaşılan ve kazalara davetiye çıkaran "makas atma" eylemi için de yeni kanun teklifinde ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Buna göre makas atan sürücülere:

  • 90 bin TL idari para cezası,
  • Sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması,
  • Aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesi cezaları uygulanacak.

izmirde-drift-ve-makas-atan-2-surucu-ya-1052015-312163.jpg

"GÖRÜNTÜLER BİZE YAKIŞMIYOR"

Hala vatandaşların canını hiçe sayarak kural ihlali yapan sürücülerin bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya, bu duruma sert tepki gösterdi. Yerlikaya, "Bu görüntüler bize yakışmıyor, asla kabul edilemez" ifadelerini kullanarak trafik güvenliğinin önemini vurguladı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: 112'YE BİLDİRİN

Trafiğin herkesin ortak yaşam alanı olduğunu hatırlatan İçişleri Bakanı, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Yerlikaya, bu tür tehlikeli davranışlarda bulunan sürücülerin görülmesi halinde durumun derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi ve "Biz gereğini yaparız" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

