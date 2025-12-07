7 ilde çete operasyonu: 67 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 7 ilde 7 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 67 şüphelinin gözaltına alındığını, şüphelilerden 14'ünün çıkardıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada organize suç örgütünlerine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Erzurum, Antalya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ'da 7 ayrı çeteye düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 67 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını, 14'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"7 ilde 7 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık

Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.

47'si TUTUKLANDI. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Erzurum'da; 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da; örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da; tefecilik yaptıkları, Sakarya'da; ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, Kırklareli'nde; insan ticareti suçunu işledikleri, Tekirdağ'da; organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

