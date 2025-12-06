20 tefeci tutuklandı! Dudak uçuklatan para akışı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 25 kişinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında toplam 5 milyar 718 milyon TL’lik para hareketi tespit edildi. Operasyon kapsamında yaklaşık 403 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

20 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 20’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Yerlikaya, “Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik, yağma ve tehdit gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik” dedi.

Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin, vatandaşlara faizle borç para vererek baskı uyguladıkları, paraların teminatı olarak çek ve senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarını tehdit ve baskı yoluyla ele geçirdikleri tespit edildi. Yerlikaya'nın aktardığına göre; bu kişiler hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldı.

BUNLARA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu örgütlü şekilde işledikleri belirlenen şüphelilerin: