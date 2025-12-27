Fatih’te İETT otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Fatih’te İETT otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı
Yayınlanma:
Fatih’te seyir halindeki İETT otobüsü yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Yere düşerek başından ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, 25 Aralık Perşembe günü saat 15.45 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

TEM otoyolunda feci kaza: Karşıya geçmeye çalışan yaya öldüTEM otoyolunda feci kaza: Karşıya geçmeye çalışan yaya öldü

YAYA GEÇİDİNDE OTOBÜS ÇARPTI

Seyir halindeki 34 TP 9771 plakalı İETT otobüsü, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki bir kişiye çarptı. Yere savrularak başından ağır yaralanan yaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ İFADESİNİN ALINMASI İÇİN POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Otobüs şoförünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kaza sonrası yaralının yerde yattığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

